Gerard Gohou, Kasımpaşa’da | Son Dakika Transfer Haberleri

Kasımpaşa’nın resmi internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen Çin Ligi ekiplerinden Beijing BSU’nun 31 yaşındaki forvet oyuncusu Gerard Gohou, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5+2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."



Son olarak Çin 1’inci Lig ekiplerinden Beijing BSU forması giyen 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta 21 gol atıp 6 asist yapma başarısı gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklamalarına yer verilen 31 yaşındaki golcü futbolcu, iddialı ifadeler kullandı.

Daha önce Türkiye'de Denizlispor ve Kayseri Erciyesspor formalarını giyen Fildişi Sahilli futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kasımpaşa daha önce de buraya gelmem için şans vermişti ama bu şansı şimdi kullandım. Tekrar Türkiye'de olduğum için ve Kasımpaşa'ya geldiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Takımına gollerle katkı vermek istediğini aktaran Gohou, "Buraya goller atmaya geldim. Daha önceden de olduğu gibi işimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Oldukça sıkı çalışıp hedefime odaklanacağım." şeklinde görüş belirtti.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!