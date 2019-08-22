Georges-Kevin N'Koudou kimdir?
Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından, genç oyuncunun kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Georges-Kevin N'Koudou kimdir?
13 Şubat 1995 tarihinde Fransa'nın Versailles bölgesinde dünyaya geldi. Kamerun asıllı olan genç oyuncu, Fransa U21 ve diğer genç takımlarının da formasını giydi.
Fransa'da Nantes ve Olympique Marsilya formalarını giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 11 milyon sterlin bonservisle İngiltere'nin Tottenham takımına transfer oldu. Başkent temsilcisinde fazla forma şansı bulamayan sol kanat oyuncusu, Burnley ve Monaco'nun kadrosunda da kiralık olarak yer aldı.
Genç oyuncu Beşiktaş'a transfer olmadan önce Tottenham'ın formasını terletiyordu.
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