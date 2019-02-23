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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: Reuters
23.02.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

George 45, Westbrook 43 attı - Oklahoma, Jazz'ı 148-147 devirdi!

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George 45, Westbrook 43 attı - Oklahoma, Jazz'ı 148-147 devirdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzatmaya giden maçta Oklahoma City Thunder, sahasında Utah Jazz'ı 148-147 yendi.

Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde Utah Jazz'ı ağırlayan Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncuları Russell Westbrook ve Paul George'un etkili performanslarıyla maçı 148-147 kazandı.

Bu sezon 38. galibiyetini alan ev sahibi ekipte, Westbrook 43 sayı, 15 ribaunt, 8 asistlik, George da 45 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Donovan Mitchell'in 38 sayı ürettiği konuk takımda, Rudy Gobert 26 sayı, 16 ribaunt, Derrick Favors 24 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

- Raptors, seriyi 7 maça çıkardı

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Toronto Raptors, sahasında San Antonio Spurs'u 120-117 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetine uzandı.

Kawhi Leonard'ın 25 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Raptors'ta, Pascal Siakam 22, Kyle Lowry ve Danny Green 17'şer sayıyla oynadı.

Konuk takımda DeMar DeRozan'ın 23, Marco Belinelli'nin 21 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 123-110
Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 126-111
Orlando Magic-Chicago Bulls: 109-110
Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 120-117
Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 122-125
New York Knicks-Minnesota Timberwolves: 104-115
Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 106-112
Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 104-114
Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 148-147 

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