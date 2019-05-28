Gennaro Gattuso Milan'dan ayrıldı
Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Leonardo bugün takımdan ayrılıyor.
Milan CEO'su Ivan Gazidis ile yapılan görüşmeden ayrılık kararı çıktı. İtalyan teknik adam ile alınan ayrılık kararı gün içinde açıklanacak.
Kulübüyle iki senelik daha sözleşmesi bulunan Gattuso'nun efsanesi olduğu kulübe tazminatının yüzde 90'ını bırakacağı kaydedildi. Ekonomik olarak zor günler geçiren Milano kulübü, UEFA cezasının kıyısından dönmüştü.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile olan sıkı ilişkisiyle bilinen Gattuso'nun yerine adaylar Simeone Inzaghi, Marco Giampaolo ve Leonardo Jardim.
Gattuso, "Milan'dan ayrılmaya karar vermek kolay değil ama bu almam gereken bir karardı. Acı verici bir karar ama böyle olması gerekiyordu. İki yıllık kontratımdan vazgeçiyorum çünkü Milan ile aramda para söz konusu olamaz." diye konuştu.
Hakan Çalhanoğlu Milan'daki 2. sezonunu tamamladı...
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