Gennaro Gattuso ile yollar ayrıldı
İtalya Serie A devlerinden Milan, Teknik Direktör Gennaro Gattuso ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'a, 2017'de teknik adam olarak dönen Gennaro Gattuso, takımın başında 82 maça çıktı.
Milano ekibi, Gattuso ile çıktığı 82 maçta; 42 galibiyet, 22 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.
İtalyan basını, genç teknik adamın 11 milyon euroluk tazminatı reddettiğini belirtti.
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