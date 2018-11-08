Beşiktaş, Avrupa kupalarında Belçika takımları ile karşılaştığı son üç maçı kaybetti. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla ikili mücadele kazanan takım Beşiktaş. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla asist yapan isim Joakim Maehle. Beşiktaşlı Vagner Love forma giydiği son dokuz resmi maçta altı gol attı; geçtiğimiz sezonun tamamında Beşiktaş forması giydiği 13 resmi maçta dört gol atabilmişti. Genk'in forveti Mbawana Samatta UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği son yedi maçta 10 gole katkıda bulundu.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 214. maçına çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü karşılaşmasında bu akşam Belçika'nın Genk takımına konuk olacak siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 213 maçta 82 galibiyet, 86 mağlubiyet aldı - Avrupa arenasında rakip fileleri 284 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 304 gol gördü

Genk Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Genk Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ederken henüz resmi bir açıklama yapılmadı. beIN Sports 1 kanalından canlı yayın yapılacağı tahmin edilirken, mücadelenin şifreli veya şifresiz olacağına dair bir bilgi geçilmedi. Gün içinde yaşanan gelişmelerin arından resmi bilgiler haberimizde olacak..



UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında bu akşam Belçika'nın Genk takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 214. mücadelesini yapacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 213 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 284 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 304 gol gördü.

"Kupa 2"de galibiyet sayısı fazla



Siyah-beyazlılar, Genk mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 112. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 111 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 178 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 135 gol gördü.



3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.



BELÇİKA TAKIMLARIYLA 8. MAÇ

Beşiktaş, Belçika temsilcileriyle 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce bu ülke takımlarına 7 kez rakip olan siyah-beyazlı ekip, ikişer galibiyet ve beraberlik alırken, 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 11 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, Belçika takımlarına karşı ilk sınavını 1996-1997'de UEFA Kupası'nda Molenbeek karşısında verdi. Deplasmandaki karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda yine aynı organizasyonda bu sefer bir başka Belçika ekibi Standard Liege'in karşısına çıkarken, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu ülke ekiplerine karşı son üç mücadelesini Club Brugge karşısında verdi. 2006-2007'deki UEFA Kupası'nın grup mücadelesinde oynanan tek maçta rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2014-2015'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu ekibe 2-1 ve 3-1 yenildi. bu akşamki rakibi Genk ile ilk kez bu sezon karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine ilk maçta 4-2 mağlup oldu.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 36. MAÇ

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 36. karşılaşmasını bu akşam yapacak. Siyah-beyazlı ekiple Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör olan Güneş, Genk karşılaşmasında bir kez daha takımının başında bulunacak ve rekorunu 36 müsabakaya yükseltecek. Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 35 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğünde 35 Avrupa mücadelesinde toplam 60 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.



EN FARKLI GALİBİYETİ DE GÜNEŞ İLE ALDI

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı. Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.

BEŞİKTAŞ’IN GRUPTAKİ DURUMU KRİTİK

Beşiktaş için Genk karşılaşması Avrupa macerasını belirleme açısından büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılar dördüncü maçlar öncesinde 3 puan ile grubun son sırasında bulunurken, 6 puanlı Genk lider durumda. 2’nci Malmö ve 3’üncü sıradaki Sarsborg ise 4 puanda.

İki hafta önce Vodafone Park Stadı’nda 4-2 gibi farklı bir skorla mağlup oldukları rakibini deplasmanda yenerek gruptaki iddiasını güçlü bir şekilde son iki maça taşımak isteyen Beşiktaş için beraberlik bile son iki maç öncesinde önemli olacak. Diğer yandan siyah-beyazlıların Genk’e yenilip Malmö-Sarpsborg karşılaşmasında iki takımdan birinin galip gelmesi halinde aradaki puan farkı açılacağı için Malmö-Sarpsborg maçının berabere bitmesi de oldukça önemli.

SAKAT FUTBOLCULAR KADROYU ETKİLEYECEK

Teknik direktör Şenol Güneş, bu sezon bir çok maçta olduğu gibi Genk karşısına da bir önceki maçtan faklı bir kadro ile çıkacak.

UEFA listesinde ismi olmayan Atiba ile Güven Yalçın kadroya alınmayacağı kesin olan iki isim. Sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Adriano’nun da riske edilmesi beklenmiyor. Arka adelesinde zorlanma hissettiği için dünkü idmana çıkmayan Gökhan Gönül’ün durumu ise bugün öğle saatlerinde netlik kazanacak. Gökhan Gönül’ün Belçika’ya götürülmemesi ise yine planları değiştirecek bir sakatlık olacak. İlk etapta geri dörtlüyü Gökhan Gönül-Pepe-Vida-Caner’den oluşturan ve Necip’i orta sahada oynatmayı planlayan Güneş, Gökhan Gönül’ün olmaması durumunda Necip’i sağbeke çekecek. Bu durumda da orta sahada Medel’in yanında Oğuzhan veya Tolgay Arslan’dan biri oynayacak. Adriano’nun oynamayacak durumda olması Şenol Güneş’in hücum dörtlüsünü de etkilemiş durumda. Eğer Brezilyalı oyuncunun sakatlığı geçseydi sol bekte Adriano, önde Caner’i oynatması beklenen Güneş’in santrfor tercihi de Babel olacaktı. Ancak Adriano iyileşmediği için Babel’i yine sol öne koyacak olan tecrübeli teknik adam santrafor olarak Mustafa Pektemek’i oynatacak ve onu Quaresma ve Ljajic ile destekleyecek.

Beşiktaş’ın Genk karşısındaki muhtemel 11’i; "Karius - Necip - Pepe - Vida - Caner - Medel - Tolgay - Quaresma - Ljajic - Babel ve Mustafa Pektemek" şeklinde.

AVRUPADA DA DEPLASMAN SIKINTISI

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve 6’ncı sıraya kadar düşen Beşiktaş, benzer kötü performansı Avrupa maçlarında da gösteriyor.

Elemelerle birlikte Avrupa Ligi’nde 9 maça çıkan siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. 5 galibiyetin 2 tanesini elemelerin en zayıf takımlarından B36 Torshavn’a karşı alan Beşiktaş, Linz , Partizan ve Sarpsborg’u kendi sahasında yendi. Linz ve Partizan’ı rövanşta deplasmanda yenemeyen siyah-beyazlılar, Linz’e kaybedip Partizan ile berabere kalırken, grupta karşılaştığı Malmö’ye deplasmanda, Genk’e de kendi sahasında yenildi. Ligde son 5 deplasmandan galibiyet çıkartamayan Beşiktaş, aynı durumu Avrupada da yaşadı ve son 3 deplasmanda galibiyet alamadı.