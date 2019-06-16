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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.06.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Genel kurul toplantısında kavga!

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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde kulüp olağan genel kurulu toplandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Murat Cavcav, tek aday olarak seçime girdi.

Murat Cavcav, kongrede yaptığı konuşmasına, başta merhum babası İlhan Cavcav olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak başladı.

Kongrede camiaya verdiği sözü tutan bir başkan olarak bulunmanın gururunu yaşadığını belirten Murat Cavcav, "Zorlu bir dönemden geçtik ve artık yeniden ait olduğumuz lige geri döndük." dedi.

Cavcav, şu an tüm kulüplerin finansal fair play ile ilgili sıkıntı yaşadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:  "Ekonomik olarak babamın bıraktığı noktada değiliz. Bu sezon 1. Lig'de mücadele ettiğimiz için gelirlerimiz bu ligin düzeyinde mali tablomuza yansıdı. İnanın bu sezon hiçbir şey kolay olmadı. Stadımız yoktu, Ankara'nın göz bebeği camiamız, başka bir şehirde iç saha maçlarına çıktı. Deplasmanlara yeni deplasmanlar eklemek zorunda kaldı. Bu süreçte bizi asla yalnız bırakmayan taraftarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.  Nihayetinde bu zor zamanlardan sonra kupa, Eryaman Stadı'nda ellerimizde yükseldi. Tam bir yıl sonra, aynı gün lige geri döndük. Bu, büyük bir başarıdır. Bunun yalnızca camiamızın ve taraftarımızın kenetlenmesiyle olduğunu biliyorum. Birlik kelimesi adımızda var, 'Gençlerbirliği'. Yine birlik olarak bunu başaracağız. Maçları kaybetse bile ruhunu asla kaybetmeyecek, yenilgiyi kabullenmeyen bir takım kuracağız. Yeni dönemde yeni teknik direktörümüzle Gençlerbirliği armasına aşık, içimizden gelen gençlere, çocuklara daha çok önem vereceğiz. Ankara yine tüm takımların korkulu rüyası olacak. Ve inanıyorum ki hepimizin hayalindeki Gençlerbirliği'ni hak ettiği yerlere birlikte taşıyacağız."

Öte yandan, konuşmalar sırasında delegeler arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi.

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