Genel kurul mahkemelik oldu
Orman yönetimine yönelik 'ibra' kararlarının iptali isteniyor.
Başkan adayı Hürser Tekinoktay’ın da aralarında bulunduğu 13 üye, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dava dilekçesinde Fikret Orman yönetimine ağır suçlamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ Kulübü’nde geçen ay yapılan genel kurulda oy çokluğu ile idari ve mali yönden ibra edilen Fikret Orman yönetimine, ibra kararlarının iptali için dava açıldı. Başkanlığa adaylığını koyan Hürser Tekinoktay ve eski yönetici Sinan Vardar’ın da aralarında
bulunduğu 13 kongre üyesi, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava dilekçesinde Orman yönetimine önemli suçlamalarda bulundu. Suçlamalardan bazıları şöyle:
1- Kongre öncesi 5 bin 268 üyenin aidatları, toplu olarak ödendi.
2- Bilanço konusunda Genel Kurul’a yeteri kadar bilgi verilmedi.
3- Kulüp, yöneticilerden birine 2 milyon lira avukatlık ücretini ödedi.
4- Olcay Şahan ve Mertcan Çam transferlerinde büyük hatalar yapılarak kulüp zarara uğratıldı.
5- Fulya’daki otopark, Akaretler’deki eski kulüp binası ve Pendik’teki Gazi Akınal Sosyal Tesisleri ihalesiz olarak kiralandı.
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