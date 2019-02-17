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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.02.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan "pilates kampanyası"

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan "pilates kampanyası"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilis’ten başlattıkları ‘Pilates Kampanyası’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu meşaleyi buradan yakıyoruz. Kampanyanın ülkemizin sporda tabana yayılması politikasına hayırlı katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Kadınlarımız için spor projeleri üretiyoruz. Bu kapsamda ‘Pilates kampanyası’nı Kilis’ten başlatarak, meşaleyi buradan yakıyoruz. Bu kampanya, ülkemizin sporda tabana yayılması politikasına önemli katkılar sağlayacak”

Sporu tabana yayma anlamında en güçlü ortaklarının anneler ve kadınlar olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, ”Odağında kadınlarımız olmayan hiçbir spor stratejisi uzun vadede başarılı olamaz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 17 yılda spor alanında önemli gelişmeler olduğunu ve bunu tabana yayma noktasında projeler hazırlandığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

Gençlik ve Spor Bakanlığından pilates kampanyası

"Bu projelerden biri de Kilis Belediyesi ile birlikte inşa ettiğimiz Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezi'nde yani kadınlara özgü yaptığımız spor merkezinde gerçekleştireceğiz. Bu merkez an itibarıyla 7/24 esasına göre ful anlamda dolu dolu hizmet veren bir merkezimiz. Kilisli kadınlarımızın bu heyecanı pilates kampanyasına bizi buradan başlatmaya sevk etti. Pilates malum daha sağlıklı olabilmek için gerekli bir spor ve bu sporun kampanyasını Kilisli kadınlarımızla birlikte buradan başlattık. Bu meşaleyi buradan yakıyoruz ülkemizin sporda tabana yayılması politikasına hayırlı katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kilisli kadınlarımızın bu spora ciddi bir ivme kazandıracağına inanıyoruz ve pilates sporunun teşviki, yaygınlaştırılması anlamında bu projemizin ülkemize, Kilis'imize, kadınlarımıza ve toplumumuza hayırlı olmasını temenni ediyoruz"

Kampanya kapsamında pilates antrenörlerinin en kısa zamanda eğitim vermeye başlayacağını aktaran Bakan Kasapoğlu, bu çerçevede pilatesle ilgili gerekli tüm malzemelerin Kilis'te dağıtımına başlandığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından pilates kampanyası

Bakan Mehmet Kasapoğlu, Kilis ile başlayan bu dağıtımların yaygınlaşarak devam edeceğine işaret ederek, kampanyanın tüm Türkiye'yi kapsayacağını dile getirdi.

“Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezlerini ülke geneline yaymak istiyoruz”

Bakan Kasapoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Ülkemizin her yerinde yaşayan başta ev hanımlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızı spor yapmaya çağırıyorum. Onların talepleri bizlerin önceliğidir. “Kadınlar Spor ve Sağlık Merkez”lerini ülke coğrafyasının her yerinde açmak istiyoruz. Yeter ki kadınlarımız o merkezlere gitsinler, devamlı spor yapsınlar, merkezleri boş bırakmasınlar. Pilates, fitness, zumba ya da yüzmeden cimnastiğe hangi branşta spor yapmak istiyorlarsa, biz onların talepleri doğrultusunda hizmet ağımızı geliştirip arttıracağız. Kilisli kadınların pilatese ilgileri, sporu hayatlarına sokmaları ve devamlılık sağlayıp salonları doldurmaları bizleri öyle mutlu ediyor ki, tarif edemem”

Gençlik ve Spor Bakanlığından pilates kampanyası

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