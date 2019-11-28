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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarihi bir anlaşmaya imza attı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarihi bir anlaşmaya imza attı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yıllardır beklenen sporcu bursu ile ilgili önemli bir adım atarak 28 vakıf üniversitesi ile tarihi bir anlaşmaya imza attı. Uluslararası seviyede başarı kazanan milli sporcular artık vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilecekler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 28 vakıf üniversitesi arasında milli sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okumaları için protokol anlaşması Ankara'da imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edip başarı kazanan sporcular, vakıf üniversitelerinin tüm branşlarında sınav sıralamasındaki yerlerine bakılmaksızın, tam burslu olarak eğitim görebilecekler. Bu haktan yararlanabilmeleri için, yüksek öğretim sınavında, söz konusu üniversitenin gerekli olan taban puanını almaları yeterli olacak.

BAKAN KASAPOĞLU: "ARTIK VAZGEÇMEYECEKLER"
Mutabakat metni imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, üniversite çağı öncesi ailelerin ve sporcuların yaşadığı 'Okul mu spor mu?' tereddüdüne son verecek bu tarihi anlaşmayı yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kasapoğlu, şöyle konuştu: Bugün Türk sporu açısından tarihi bir gün. Bu iş birliği ile milli sporcular vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görme imkanına kavuşacak. Hangi bölüm olursa olsun, yüzde yüz burslu olarak tahsil imkanına erişecek. Ortaöğretim okul spor faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı her yıl 2 milyon 200 bin, ancak bu sayı üniversite döneminde düşüyor. Temel sebebi akademik tercih. Bu kaybı en aza indireceğiz. Milli sporcularımızın sadece spor bilimleri fakültelerini tercih etmeleri halinde sağlanan imkanları genişleteceğiz. Adım adım ilerliyoruz. Özel ortaöğretim kurumlarında da başarılı sporcuların burslu eğitim almasına imkan sağlanmasına çalışıyoruz. Böylece, gelir seviyesi düşük aileler, sporda başarı potansiyeli olan çocuklarını, bu alandan uzaklaştırmak yerine teşvik edecek."

TAM BURS İMKANI NELER KAZANDIRACAK?
Milli sporcu vakıf üniversitesine, son sırada dahi girse ücretsiz okuyabilecek. Devlet üniversitelerinde tıp tahsili için ilk 20 binde yer alma başarısı gerekirken, vakıf üniversitelerinde ilk 50 binde olmak; diş hekimliği için ilk 30 bin yerine 80 binde olmak, hukuk fakültesi için ilk 60 bin yerine ilk 150 binde olmak yeterli olacak. Milli sporcumuzun gelecek kaygısı ortadan kalkacak. Örneğin bir milli tekvando sporcusu, spor bıraktığında bir diş hekimi olabilecek. Kamp ve müsabaka dönemlerinde, üniversite yönetimi milli sporcuya esnek müfredat imkanı sunacak.

ÜNİVERSİTELER SPOR LİGİ'NE TAM DESTEK
Bakan Kasapoğlu, bir dizi yeni uygulamanın da müjdesini verdi. Sporda önde olan başarılı ülkelerde olduğu üniversite düzeyinde sportif faaliyetlerin geliştirilmesi için düzenlemeler yapılıyor. Üniversiteler spor ligi için bakanlığın tüm imkanlarının seferber edileceği bildirildi.

PROTOKOLE İMZA ATAN ÜNİVERSİTELER
Acıbadem Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Aydın Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Esenyurt Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi, Gedik Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Ted Üniversitesi, Ticaret Üniversitesi, Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi.

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