Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan dostluk çağrısı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig’in 20. haftasında bugün oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde futbolseverlere dostluk çağrısında bulundu. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin dostluk ve fair-play çağrısı yaptı.

Türk futbolunun lokomotifleri Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynayacağı karşılaşmanın şölen havasında geçmesini dileyen Bakan Kasapoğlu, “Sahadaki mücadelesi, saha dışındaki dostluk görüntüsüyle bu iki güzide kulübümüz, tüm sporseverlere keyif vermeli. Burada iki takımımızın futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor” değerlendirmesinde bulundu:

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “İki kulübümüz arasındaki ‘ezeli rekabet, ebedi dostluk’ ruhuna uygun geçeceğine inandığım karşılaşmanın, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum. Bu önemli karşılaşmanın, sporun ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum.”





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!