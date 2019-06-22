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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.06.2019 - 00:06, Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Üreten, düşünen ve sorgulayan bir gençlik istiyoruz"

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Üreten, düşünen ve sorgulayan bir gençlik istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Üreten, düşünen ve sorgulayan bir gençlik istiyoruz. Girişimcilik ruhunun gençlerimizde var olması en büyük temennilerimizden." diye konuştu. 

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve ana teması Endüstri 4.0 odaklı inovasyon, teknoloji, girişimcilik ve üretim olarak belirlenen İstanbul Üniversitesi 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı'nda konuşan Kasapoğlu, şunları kaydetti: 

"Projesi olan gençlerimizi geleceğe hazırlama gayretlerimiz var. İnovasyonla ilgili devam eden proje desteklerimizi bu yıl artırarak sürdüreceğiz. Bu anlamda projesi olan ve proje yönetmeye yönelik bir şekilde gençlerimizi yetiştirme, bu şuurla onları geleceğe hazırlama gayretlerimiz var. Ülkemizdeki 300'den fazla gençlik merkezlerimizle, gençlik kamplarımızla ve 700 bini aşkın öğrenciyi misafir ettiğimiz yurtlarımızda 5 milyon gence dokunan bir bakanlığız. Bu manada gençlerimizi bu temel 3 kavrama yönelik hem eğitme hem geliştirme çerçevesinde sizlerin de destekleriyle inşallah çok yakın bir gelecekte çok farklı ve anlamlı noktalara geleceğimize inanıyorum." 

Bakan Kasapoğlu, "Sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu heyecanı ifade etmek istiyorum. Ülkemizin ve dünyanın geleceği adına çok temel kavramlar olan bu konuların tartışılmasını geliştirilmesini ve geleceğe matuf bir şekilde çalışmaların devam etmesini çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tüm emeği geçenleri kutluyor, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. 

- "Son 17 yılda her alanda ciddi devrimler gerçekleştirildi" 

Hükümet olarak endüstri, 4.0 odaklı inovasyon, teknoloji, girişimcilik ve üretime çok önem verdiklerini aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu: 
"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 17 yılda her alanda sanayiden ulaştırmaya, teknolojiden spora, sağlığa pek çok alanda ciddi devrimler gerçekleştirildi. Üniversitelerimizin hem nicelik hem nitelik açısından gerçekleştirdiği dönüşüm bu manada çok anlamlı ve önemli. Gerek devletimiz gerekse de kuruluşlarımız ve diğer partnerlerimiz burada çok güzel birliktelik ortaya koyuyor. Ben bu manada başta İstanbul Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere bu anlamlı tabloda emeği olan özel kuruluşlarımızı, kamu kurumlarımızı tebrik ediyorum. Özlenen ve olması gereken iş birliğini burada görüyoruz. Gerek yerel yönetimlerin gerekse üniversitelerin sanayi sektörünün ve şirketlerin bir araya gelerek bu tür çalışmaları yapması bir hassasiyeti, heyecanı ortaya koyması açısından ve ülkemizin uzun yürüyüşündeki yol arkadaşlığının birliğin beraberliğin göstergesi olması açısından çok stratejik bir yaklaşım." 
Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının sadece gençlerin değil, genç olacakları ve yolu gençlikten geçmiş olan herkesi kucakladığını belirterek, "Bu anlamda hem gençlerimizin ihtiyaçlarını hem de gençlerimizin tecrübe ile köprüsünü kurma noktasında özellikle akademik camiamız ile olan birlikteliği önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

- "İnovasyonla ilgili proje desteklerimizi bu yıl artırarak sürdüreceğiz" 

Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, proje desteklerinin devam edeceğini belirterek şunları kaydetti: 
"Bunun yanında dünyanın en genç nüfuslarından birine sahibiz. Gençlerimizle olan çalışmalarımız, gençlerimize verdiğimiz değer, gerçekleşen yatırımlarla gerçekten çok farklı bir boyuta geldi. Bunu daha da yukarıya taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bakanlık olarak gençliğimizin gerek inovasyon gerek teknoloji gerekse girişimcilik noktasındaki kalitesini, donanımını artırma noktasında çok önemli çabalarımız var bunlardan bir tanesi proje desteklerimiz. Gerek teknoloji gerekse girişimcilik gerekse inovasyonla ilgili devam eden proje desteklerimizi bu yıl artırarak sürdüreceğiz. Bu bağlamda sizleri akademik camiamızı değerli hocalarımızı bu tür çalışmalarımızdan istifade etmeye ve katkı sunmaya davet ediyorum." 

Gençlere çağrıda bulunan Kasapoğlu, "Bakanlığımızın kapısı sizlere her zaman açık. Kaynaklarımız da bu anlamda sizler için her zaman var ve var olmaya da devam edecek." şeklinde konuştu. 

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