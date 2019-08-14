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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.08.2019 - 20:56, Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Taksim Meydanı’nda taraftarlarla buluştu

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Taksim Meydanı’nda taraftarlarla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Başkanının, kendisine Türkiye’deki tesisleşmenin dünyanın başka bir ülkesinde olmadığını söylediğini ifade ederek " O manada hem statlarımız hem diğer tesislerimiz hem de insanımız o ince ruhlu özelliği, misafirperverliği, dünyanın en girift organizasyonlarını en güzel şekilde yapabileceğimizi ispat etti" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Süper Kupa finaline saatler kala Taksim Meydanı’nda İngiliz ve Türk taraftarlarla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, büyük finalde Liverpool’u destekleyen Türk ve yabancı taraftarlarla ayak üstü sohbet etti. Vatandaş ve taraftarların isteklerini kırmayan Bakan, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

"İSTANBUL DA, HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ İNSANLARI BİRLEŞTİRİYOR"

Taksim Meydanı’ndaki incelemelerinin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, açıklamada şunları söyledi:

"Medeniyetlerin buluşması, birleşme noktası, kıtaları buluşturan şehir İstanbul’dayız. İstanbul kendine yakışan şekilde ev sahipliğini icra ediyor. Ülkemiz son 17 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, spora ve sporcuya verdiği önemle, stratejik anlayışla, vizyonla çok önemli bir noktaya geldi. Tüm spor tesislerimizle, futbolundan basketboluna kadar, salon sporlarından, kort sporlarına pek çok alanda hamdolsun havuzlarımızla kayak tesislerimizle dünyanın en güzel tesislerine sahip ülkeyiz. Statlarımız da bu anlamda çok değerli, çok kaliteli. UEFA Başkanının bana söylediğini söylüyorum. Türkiye’deki tesisleşmenin dünyanın başka bir ülkesinde olmadığını kendisi bana söyledi. O manada hem statlarımız hem diğer tesislerimiz hem de insanımız o ince ruhlu özelliği, misafirperverliği, dünyanın en girift organizasyonlarını en güzel şekilde yapabileceğimizi ispat etti. İnşallah onlardan bir tanesini bugün saat 10.00’da Liverpool ve Chelsea arasındaki müsabakada hep birlikte izleyeceğiz. Önemli olan tabii ki birleştirici ruhu. Dünyanın dört bir tarafından gelen taraftarlar var, sporseverler var. İstanbul da, her zaman olduğu gibi insanları birleştiriyor. Bu anlamda da, centilmence fakat rekabetin en güzel şekliyle seyir zevkine uygun bir şekilde maçı izlemeyi ümit ediyoruz. Neticede dostluğun ve kardeşliğin kazanmasını istiyoruz. Her iki takımada başarılar diliyorum."

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