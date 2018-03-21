Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özel Sporcular Futsal Milli Takımı ile maç oynadı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriGençlik ve Spor Bakanı Bak ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özel Sporcular Futsal Milli Takımı ile maç oynadı
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DHA
21.03.2018 - 22:11, Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özel Sporcular Futsal Milli Takımı ile maç oynadı

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özel Sporcular Futsal Milli Takımı ile maç oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımı ile düzenlenen 21 Mart Down Sendromlular Günü etkinlikleri kapsamında, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı ile protokol takımı arasında bir müsabaka yapıldı.

Ankara'da düzenlenen bu etkinlikte açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Bize meydan okuyup bizi maça davet ettiler. Gerçekten iyi bir kamp dönemi geçirmişler. Bizi yendiler, kendilerini tebrik ediyoruz. Heyecanlarıyla, futbola, spora olan aşklarıyla bizlere çok güzel bir zaman geçirttiler. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda milli takım olarak güzel bir netice alırlar. Kazanma hırsları, ortaya koydukları heyecan çok güzel bir duygu. İşte sporun birleştirici gücü bu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bak, 2020 Dünya Down Sendromu Olimpiyat Oyunları'nın Antalya'da yapılacağını açıkladı.

ÇAVUŞOĞLU: "İNŞALLAH DOWN SENDROMLU ÖZEL TAKIMIMIZ DESTAN YAZACAK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özel Sporcular ile birlikte futbol oynamaktan büyük bir onur duyduklarını belirterek, "Kardeşlerimizle futbol oynamaktan onur duyduk. Yenildik ama zevk adlık, tebrik ediyoruz. Ampute Milli Takımımız destan yazdı, Görme Engelli Futbol Takımımız destan yazıyor. İnşallah Down Sendromlu Özel Takımımız da destan yazacak. 2020'de onları Antalya'da ağırlamaktan onur duyacağız" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özel Sporcular Futsal Milli Takımı ile maç oynadı

SAYAN KAYA: "AVRUPA'DAN KUPA İLE DÖNMENİZİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise "Çok keyifli bir maç izledik. Başarılarınızın devamını diliyorum. Avrupa'dan kupa ile dönmenizi dört gözle bekliyoruz. Ellerinden tutulduğunda, destek olunduğunda neleri başarabileceklerinin en güzel örneği bu çocuklarımız. Her birinin ailesine ayrıca teşekkür etmek istiyorum çünkü ailelerinin özverisi, desteği ile birlikte bugünlere geldiler. Biz devlet olarak, bakanlık olarak özel sporcularımızın yanındayız. Hepsini çok seviyoruz. Cumhurbaşkanımızın himayesinde engelli bireylerimize karşı hizmetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Dünyadaki tüm down sendromlu kardeşlerimizi kucaklıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından sporculara madalyaları takdim edilirken, düzenlenen plaket töreninde Doğan Haber Ajansı da plaket aldı.

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