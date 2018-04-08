Gençler'i yen, kabusu bitir
Bu sezon rakiplerinden sonra sahaya çıktığı 4 maçta 1 puan alan Galatasaray’da Fatih Terim oyuncularını uyardı. Tecrübeli teknik adam, “Strese, paniğe yer yok. Kendi oyunumuzu oynayalım, yeter” dedi.
SPOR Toto Süper Lig’de Gençlerbirliği deplasmanında haftanın son maçına çıkacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim futbolcularını stres yapmamaları konusunda uyardı zira bu sezon rakiplerinin ardından oynamak sarı kırmızılılara hiç yaramadı.
Aslan, yarıştaki rakiplerinin ardından oynadığı maçlarda tam 11 puan kaybetti.
Ligde geride kalan 27 haftada Galatasaray dört kez kapanış yaparken bu karşılaşmalarda sadece 1 puan alabildi. Aslan, Igor Tudor döneminde, 4. haftada Antalya ile berabere kalıp 10. haftada Trabzonspor’a 2-1 mağlup olurken, Fatih Terim’in göreve gelmesinden sonra da 20. haftada Sivasspor, 22. haftada Kasımpaşa’ya 2-1’lik skorlarla mağlup oldu.
‘FİNAL NİTELİĞİNDE 7 MAÇ VAR’
ÖZELLİKLE 20. haftada Terim’in takımı önemli bir fırsat kaçırdı. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın berabere kaldığı hafta sarı kırmızılılar, Sivas deplasmanında mağlup olarak büyük avantaj yakalayacağı haftanın en zararlı takımı oldu.
Futbolcularını özel olarak uyaran teknik direktör Fatih Terim, “İçerisi, dışarısı, başı, sonu, deplasmanı, iç sahası fark etmez. Galatasaray gibi oynadığınız zaman sorun yaşamayacaksınız. Final niteliğinde 7 maçımız var. Bu da onlardan biri. Strese, paniğe yer yok. Hataya hiç yok. Biz kendi oyunumuzu oynayalım, yeter. Ben size güveniyorum” dedi.
Öte yandan sakat olan Linnes ve kaleci Eray bugün forma giyemeyecek.
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