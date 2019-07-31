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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
31.07.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Seuntjens: "Taraftarın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum"

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Gençlerbirliği'nin yeni transferi Seuntjens: "Taraftarın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum"

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden AZ Alkmaar'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Mats Seuntjens, "Taraftarın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Gençlerbirliği ile 2 yıllık sözleşme imzalayan, ardından takımla Erzurum ve Bolu'daki hazırlık kamplarına katılan Seuntjens, sezonun başlamasını heyecanla bekliyor. 

Hollandalı futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye geldiği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, Hollanda'da Türk arkadaşlarının bulunduğunu dile getirdi.

"Türk futbolu Avrupa'da çılgın taraftar gruplarıyla biliniyor"

Hollandalı futbolcu, sezon hazırlıkları kapsamında yaptıkları çalışmaların da çok güzel geçtiğini aktararak, en önemli hedeflerinin kampı iyi değerlendirip meyvelerini ligde toplamak olduğunu vurguladı. Yeni sezon öncesinde çok heyecanlı olduğunu belirten Seuntjens, "Taraftarın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sadece ligin başlamasını odaklandım." diye konuştu.

Seuntjens, Türk taraftarların coşkusunu bildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolu Avrupa'da çılgın taraftarlarıyla biliniyor. Süper Lig'de büyük statlarda önemli taraftar grupları önünde oynayacağım için şimdiden çok heyecanlıyım. Hollanda'da Türk liglerini çok fazla izleme şansım olmadı fakat buraya geldiğim ilk haftalarda biraz inceleme şansı buldum. Araştırma yapma şansım oldu. Hollanda'da oynanan futboldan farklı. Biz orada daha çok tutma üzerine futbol oynuyoruz. Bu Türkiye'de biraz farklı. Buna adapte olmaya çalışıyorum ve adapte olacağım."

Gençlerbirliğinin yeni transferi Seuntjens: Taraftarın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum

Gençlerbirliği'nin köklü bir futbol kulübü olduğunun altını çizen Seuntjens, şöyle devam etti:

"Geçen sene talihsiz bir küme düşme olayı yaşandı. Bu sene tekrar Süper Lig'e döndük. Gençlerbirliği ait olduğu yer olan Süper Lig'de. Bu ligde kalmak için elimden gelen katkıyı vereceğim. Öncelikli amacımız Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de devam etmesi. Kazanacağımız maçlarla hedeflerimizde değişiklik elbette olacaktır. Böyle bir durumda tabii ki amacımız daha yukarılar olacaktır. Avrupa da olabilir daha yukarısı da olabilir. Amacımız ilk etapta ligde kalmak ondan sonra daha yukarısını hedeflemek."

"Takımdaki Türk oyuncu sayısının önemli olduğunu düşünüyorum"

Avrupa ve Türk futbolunu değerlendiren orta saha oyuncusu, Hollanda'da Ajax ve AZ Alkmaar'ın daha çok gençlere yatırım yapan ekipler olduğunu, yetiştirdikleri gençleri büyük takımlara satmayı amaçladıklarını anlattı.

Türkiye'de yabancı oyuncuya önem verildiğini söyleyen Seuntjens, "Takımdaki Türk oyuncu sayısının da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ligi ve ülkeyi biliyorlar. Birçok konuda size yardımcı olabiliyorlar." değerlendirmesini yaptı.

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