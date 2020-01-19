AA
Haber Giriş: 19.01.2020 - 12:00,
Gençlerbirliği'nin rakibi Çaykur Rizespor
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ikinci devrenin ilk haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 18. haftanın kapanış maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Başkent temsilcisi, sezonun ilk yarısını 18 puanla 13. sırada tamamlamıştı.
Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle