Gençlerbirliği'nin hazırlık maçı programı belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, iki hazırlık maçı yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren başkent ekibi, hazırlık maçlarını Kızılcahamam'da oynayacak.
Gençlerbirliği, Kızılcahamam İlçe Gençlik Stadı'nda 27 Temmuz'da Akhisarspor, 29 Temmuz'da ise Azerbaycan ekibi Sumqayıt ile karşılaşacak.
Hazırlık maçlarının saati daha sonra duyurulacak.
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