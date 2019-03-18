Gençlerbirliği'nin eski yıldızı Geremi: 'Futbolcular çocuklarına yiyecek alamıyor'
Afrika ülkelerinden Kamerun’da 33 profesyonel kulüpten 24’ünün futbolculara borcu olduğu, bunlardan 9’unun, hükümetin bu konudaki yardım paketlerine rağmen yaklaşık bir yıldır oyuncularına ödeme yapmadığı belirtildi.
Bir dönem Türkiye’de Gençlerbirliği’nde forma giyen, aynı zamanda Kamerun Futbolcular Birliği başkanlığını yürüten Geremi Njitap, “Kamerun’da durum korkunç. Futbolculardan, çocuklarına yiyecek alamadıklarını belirten telefonlar alıyoruz. Bu şok edici. Ücreti ödenmeyen bu oyuncular şike teklifleri karşısında da kırılgan oluyor” dedi.
Kamerun’da hükümet, kulüplere her ay her futbolcu için belli bir miktarda yardım yapsa da bu paranın büyük kısmı oyunculara ulaşamıyor. Kamerun Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Kurulu, kulüpler ve oyuncular arasındaki borç-alacak davalarında başını kaldıramazken Geremi, kulüplerin profesyonelce davranmaları gerektiğini belirtti.
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