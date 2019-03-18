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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Gençlerbirliği'nin eski yıldızı Geremi: 'Futbolcular çocuklarına yiyecek alamıyor'
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Futbol
Efkan Bucak
18.03.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nin eski yıldızı Geremi: 'Futbolcular çocuklarına yiyecek alamıyor'

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Gençlerbirliği'nin eski yıldızı Geremi: 'Futbolcular çocuklarına yiyecek alamıyor'

Afrika ülkelerinden Kamerun’da 33 profesyonel kulüpten 24’ünün futbolculara borcu olduğu, bunlardan 9’unun, hükümetin bu konudaki yardım paketlerine rağmen yaklaşık bir yıldır oyuncularına ödeme yapmadığı belirtildi.

Bir dönem Türkiye’de Gençlerbirliği’nde forma giyen, aynı zamanda Kamerun Futbolcular Birliği başkanlığını yürüten Geremi Njitap, “Kamerun’da durum korkunç. Futbolculardan, çocuklarına yiyecek alamadıklarını belirten telefonlar alıyoruz. Bu şok edici. Ücreti ödenmeyen bu oyuncular şike teklifleri karşısında da kırılgan oluyor” dedi.

Kamerun’da hükümet, kulüplere her ay her futbolcu için belli bir miktarda yardım yapsa da bu paranın büyük kısmı oyunculara ulaşamıyor. Kamerun Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Kurulu, kulüpler ve oyuncular arasındaki borç-alacak davalarında başını kaldıramazken Geremi, kulüplerin profesyonelce davranmaları gerektiğini belirtti.

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Gençlerbirliğinin eski yıldızı Geremi: Futbolcular çocuklarına yiyecek alamıyor

 

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