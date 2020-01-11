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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.01.2020 - 14:22,Son Güncelleme:/

Gençlerbirliği'nin Antalya kampı sona erdi!

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Gençlerbirliği'nin Antalya kampı sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Antalya kampını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlıların 3 Ocak Cuma günü başlayan Alanya ilçesindeki hazırlık kampı, bugün sabah yapılan antrenmanla sona erdi.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimimdeki çalışmaya ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, tam sahada çift kale maç oynadı.

Gençlerbirliği, iki günlük iznin ardından sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Ankara'da devam edecek.

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