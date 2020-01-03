Haber Giriş: 03.01.2020 - 21:34,
Gençlerbirliği'nin Antalya kampı başladı
Devre arası kampını Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirecek Gençlerbirliği, hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, kampın ilk antrenmanında ısınma ve koordinasyonun ardından pas çalıştı.
Kampa yeni transfer Mike van Beijnen ve altyapıdan kaleci Atalay Gökçe de katıldı.
Gençlerbirliği hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle