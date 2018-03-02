Gençlerbirliği'ni uçuran adam Sessegnon
Gençlerbirliği, ligin ikinci yarısına müthiş bir giriş yaparken yeni transfer Staphane Sessegnon, performansıyla takımının yaptığı çıkışa büyük katkı sağladı.
Gençlerbirliği, ligin ikinci yarısına müthiş bir giriş yaptı. Ümit Özat’ın takımın başına geri dönmesinin ardından çıkışa geçen Başkent ekibi, ligin ikinci bölümünde oynadığı 6 lig maçında 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Devreye 14 puanla 17. sırada giren Gençlerbirliği, 23. hafta sonunda 26 puanla 13. sıraya yükseldi.
Yeni transfer Staphane Sessegnon, sergilediği performansla bu çıkışta büyük paya sahip oldu. Tecrübeli orta saha, son 5 lig maçının tamamında 90 dakika sahada kalırken 1 gol ve 1 asiste imza attı.
- FANATİK -
Yorumları Göster
Yorumları Gizle