Gençlerbirliği'ne Brezilyalı stoper! Satın alma opsiyonuyla...
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı stoper Flavio da Silva Ramos'u transfer etti.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Flavio da Silva Ramos'u satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl süreyle kiralayarak kadrosuna kattı.
Brezilyalı futbolcu geçen sezon Portekiz'in Feirense takımında forma giydi.
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