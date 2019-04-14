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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.04.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nden tek kurşun

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Gençlerbirliği'nden tek kurşun

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Gençlerbirliği sahasında Balıkesirspor Baltok’u 1-0 mağlup etti.

Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Murat Ergin Gözütok xx, Murat Şener xx
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan xxx, Ahmet xx, Halil İbrahim xxx, Yasin xx, Sessegnon xx (Nadir dk. 71 xxx), Nobre xxx (Berat dk. 88 ?), Arnason xx, Stancu x (Deniz dk. 62 xx), Selçuk Şahin xxx, Barış xx, Jailton xx
Yedekler: Taha, Erdem, Matei, Rahmetullah
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Balıkesirspor Baltok: Vukovic x, Okan xx, Cüneyt xx, Tomislav xx (Kethevoama dk. 88 ?), Doğa xxx, Cumali x (Mehmet dk. 90+2 ?), Furkan xx, Nizamettin xx, Sedat x, Otoo x, A’Beka x
Yedekler: Atilla, Asil, Kağan, Oğuzhan, Serdar
Teknik Direktör: Giray Bulak
Gol: Nadir (dk. 82 pen.) Gençlerbirliği
Sarı kartlar: Selçuk Şahin, Yasin, Jailton (Gençlerbirliği), Tomislav, Cumali (Balıkesirspor Baltok)
Kırmızı kart: Ahmet (dk. 90+1) (Gençlerbirliği)

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