Gençlerbirliği'nden Mert Nobre'ye veda videosu
Gençlerbirliği Kulübü, profesyonel futbolculuk kariyerini noktalama kararı alan golcüsü Mert Nobre için veda videosu yayınladı.
Futbolculuk kariyerine dün oynanan Gençlerbirliği - Adana Demirspor maçıyla son noktayı koyan 39 yaşındaki futbolcu için kulübü Gençlerbirliği 'Golcünün Vedası' adıyla bir video hazırladı.
Profesyonel futbolculuk kariyerine Gençlerbirliği formasıyla son noktayı koyan ve son antrenmanına çıkan Nobre, duygularını dile getirirken duygusal anlar yaşadı.
Tecrübeli golcü TFF 1. Lig'de geçen sezon Erzurumspor ile bu sezon ise Gençlerbirliği ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.
20 yıllık futbol kariyerinin 15 yılını Türkiye'de geçiren Mert Marcio Nobre, Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor, Erzurumspor ve Gençlerbirliği formalarını giydi.
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