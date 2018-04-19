Gençlerbirliği'nde Osmanlıspor maçı hazırlıkları devam etti!
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü sahasında Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren idmana tedavisi süren Ahmet İlhan Özek katılmadı.
Isınma koşusu ve dar alanda top kapma çalışmasıyla idmana başlayan futbolcuların, sonrasında ayak tenisi oynadığı bildirildi. Başkent ekibi oyuncularının taktiksel çalışmayla antrenmanı bitirdikleri ifade edildi.
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