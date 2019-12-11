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Futbol
AA
11.12.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde neşeli antrenman! Hamza Hamzaoğlu...

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Gençlerbirliği'nde neşeli antrenman! Hamza Hamzaoğlu...

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Neşeli geçen antrenman, üç takımlı turnuvayla tamamlandı.

Turnuvada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu da beyaz takımda görev yaptı.

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