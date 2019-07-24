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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.07.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde kombine bilet fiyatlarına indirim

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Gençlerbirliği'nde kombine bilet fiyatlarına indirim

Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda önceden belirlenen kombine bilet fiyatlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulübün internet sitesinde, Kulüp Başkanı Murat Cavcav'ın taraftarlara hitaben kombine biletlerle ilgili bir açıklaması yayımladı. 

Yapılan açıklamada, başkent ekibinin iç sahada oynayacağı maçlarda kapalı tribün kombine bilet fiyatı bin liradan 600 liraya, maraton tribün fiyatı ise 750 liradan 400 liraya indirildi. 

Başkan Cavcav'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

"Geçen hafta kombine biletlerimizi satışa çıkardık. Bunun ardından taraftarımız çeşitli platformlardan kombine bilet fiyatlarımızın yüksekliği gerekçesiyle çeşitli geri dönüşlerde bulundu. Ulusal ve sosyal medyada da taraftarımızın taleplerini titizlikle takip ettik. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve yıllardır onlarla sevinip onlarla üzülen bir taraftar olarak kombine bilet fiyatlarımızı yeniden değerlendirmeye karar verdim. Yönetimimize, kapalı tribün kombine bilet fiyatımızı 600 liraya, maraton tribün kombine bilet fiyatımızı ise 400 liraya çekmeyi önerdim. Toplantımızda 7’den 70’e bütün taraftarlarımızın talepleri masaya yatırıldı ve benim önerim doğrultusunda taraftarımızın '5 bin kombine' hedefine omuz verme kararı alındı. Her zaman söylüyorum bizim ismimizde 'birlik' var. Taraftarlarımız 'birlik' oldu ve talebini iletti. Gençlerbirliği Kulübü yönetimi olarak biz de destek olup bu birlikteliği daha da büyütmek istedik. Birlikten güç doğar. Bu birlikteliğimizin Gençlerbirliğimizi başarıya ulaştıracağından şüphem yok." 

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Gençlerbirliğinde kombine bilet fiyatlarına indirim

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