Gençlerbirliği’nde hedef Mehmet Özdilek
Gençlerbirliği Başkanvekili Arif Ölmez, Mehmet Özdilek ile teknik direktörlük konusunda görüşme gerçekleştirdi.
Başkent ekibinde takımı Süper Lig'e çıkan İbrahim Üzülmez ile sezon sonunda yol ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışları devam ediyor.
Kırmızı siyahlılarda teknik direktörlük görevi için ilk aday Mehmet Özdilek. Gençlerbirliği Başkanvekili Arif Ölmez, Özdilek ile ön görüşme gerçekleştirdi.
Geride bıraktığımız sezonun bir bölümünde Erzurumspor’da görev yapan Özdilek, Gençlerbirliği’nde de 2013-2014 ve 2015- 2016 sezonlarında teknik adamlık koltuğunda oturdu.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Süper Lig vizesi alan Gemçlerbirliği'nde, tecrübeli golcü Mert Nobre, 20 yıllık kariyerinin noktaladığını açıklamıştı...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle