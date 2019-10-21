Gençlerbirliği'nde hedef galibiyet serisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlerbirliği'nde hedef galibiyet serisi
GeriFutbol Gençlerbirliği'nde hedef galibiyet serisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
21.10.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde hedef galibiyet serisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği'nde hedef galibiyet serisi

Kulüp başkanı Murat Cavcav: "Unutmayalım, hala 17. sıradayız ve bir an evvel yukarı doğru çıkmalıyız. Bu aşamada bir galibiyet yetmez, seri yapmalıyız. TFF 1. Lig ile Süper Lig'in maç maliyetleri aynı değil, bilet fiyatları da aynı olamaz"

Süper Lig'in 8. haftasında ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, "Bu aşamada bir galibiyet yetmez, seri yapmalıyız." dedi.

Başkan Cavcav, deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 yendikleri maça ilişkin yaptığı açıklamada, "Sezon başından beri iyi oynamamıza rağmen, sahadan bir türlü 3 puanla ayrılamamıştık. Kaliteli kadro kurduğumuzu hep söyledim. Futbolcularımız iyi oyunlarını sonunda Antalyaspor karşısında gollerle süslemeyi başardı. Tarihimizin en farklı galibiyetlerinden birini aldık. Bu arada takımımız iki maçtır gol yemiyor. Bu da bizi umutlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

En kısa sürede üst sıralara tırmanmaları gerektiğini vurgulayan Cavcav, "İyi oyunumuzun sonucunu alamıyorduk, Antalyaspor deplasmanında başardık. Artık seriye bağlamamız lazım. Çünkü ligin boyu her geçen hafta kısalıyor. Antalyaspor galibiyeti, Yukatel Denizlispor maçını kazanırsak anlamlı olacak. Unutmayalım, hala 17. sıradayız ve bir an evvel yukarı doğru çıkmalıyız. Evet farklı galibiyet moral oldu, futbolcularımızın kendine güveni geldi, camiamızı mutlu etti ama geride kaldı. Bu aşamada bir galibiyet yetmez, seri yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, İspanyol takımlarıyla 32. kez rakip oluyor
Galatasaray, İspanyol takımlarıyla 32. kez rakip oluyor!

"Taraftarsız futbol, maç olur mu?"

Cavcav, "Taraftar maça gelmesin." dediği yönündeki söylentiyle ilgili, "Böyle bir dedikodu yapılıyor, kulağıma geldi. Allah aşkına böyle şey olabilir mi? Taraftarsız futbol, maç olur mu? Tribünden taraftarlarımıza kötü söz etmişim... Gençlerbirliği taraftarı, camiamız, başkasına benzemez. Naiftir, müstesnadır. Gençlerbirliği taraftarı küfür etmez, yöneticileri ise hiç küfür etmez. Olayın doğrusu, taraftarımızın protokol tribünü yönünde yaptığı bir hareketin yanlış anlaşılmasıdır. Karşılaşmanın gerginliğiyle buna tepki verilmiştir. Maçın ardından yöneticim tribüne giderek taraftarla konuşmuş, gerçek, karşılıklı öğrenilmiş ve konu kapanmıştır." açıklamasında bulundu.

Süper Lig için mücadeleci bir takım kurduklarını anlatan Cavcav, sözlerine şöyle devam etti:

"İyi takım kurduğumuzu taraftarımız biliyor. Önemli isimleri kadromuza kattığımızın farkındalar, futbolcularımızın hakkını da teslim ediyorlar. Camiamız, geçen sezonu şampiyon tamamlamak ve Süper Lig'e çıkmak için yaptıklarımıza da şahit. Bunu başardık. Hem de tam bir yıl sonra aynı gün başardık. Düşme üzüntüsünü beraber yaşadık, ait olduğumuz ligde olmanın gururunu ve mutluluğunu da beraber yaşamalıyız. Transferlerimiz iyi, oynadığımız oyun umut veriyor ve kadromuzda çok sayıda alt yapımızdan genç var. Peki sorunumuz ne? 'Sezar'ın hakkı Sezar'a...' denir. Taraftarımız özeldir biliyorum. Aynı zamanda da hakkaniyetlidir."

"1. Lig ile Süper Lig'in bilet fiyatları aynı olamaz"

Cavcav, bilet fiyatlarına yönelik eleştiriler için, "Biz, 'Kesinlikle bedava bilet ya da kombine verilmeyecek.' dedik. Tavizsiz uyguladık, devam da edeceğiz. Fiyatlarda indirim, onu da yaptık. Kale arkası tribünü, onu da açtık. Unutulmamalı ki fiyatı belirleyen yalnızca kulübümüz, yönetimimiz değil ekonomik şartlardır. TFF 1. Lig ile Süper Lig'in maç maliyetleri aynı değil, bilet fiyatları da aynı olamaz. Eryaman Stadımız yeni. 19 Mayıs Stadı'ndaki düzeyde bilet fiyatı beklemek de bence gerçekçi değil." yorumunu yaptı.

Rakip takım taraftarına yapılan bilet satışıyla ilgili şikayetlere de değinen Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz kendimizi eleştiriyoruz. Bunu herkes yapmalı. Taraftarımız da kendini eleştirmeli. Maç kaybederken ya da kazanırken nasıl berabersek, fedakarlık yaparken de beraber olmalıyız. Rakip takım taraftarlarının aynı tribünde birlikte maç izlediği eski günlerin nostaljisini herkes yapıyor. O zamanları hepimiz özlüyoruz. Ben bu güzel hatıranın, bu güzel kültürün, belki de sadece bizim tribünümüzde yaşatılabileceğine, yaşanabileceğine inanıyorum. Taraftarımızı, uzun ve zorlu maratonda adımız gibi 'birlik' olmaya, omuz omuza mücadeleye davet ediyorum."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (21.10.2019)
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Şimdi de Ali Palabıyık! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un ardından...
Club Brugge'da Diagne şoku!
Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! Son durum...
Engin İpekoğlu'na kırmızı kart!