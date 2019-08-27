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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.08.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde açıklama

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Gençlerbirliği'nde açıklama

Gençlerbirliği Kulübünün açıklamasından: "Gençlerbirliği'nin canını yakmak, Gençlerbirliği'ne karşı rahat, tereddütsüz düdükler çalmak, cezalar kesmek bu kadar kolay olmamalı"

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 4-1 yenilen Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, "Sezona ne yazık ki istediğimiz gibi başlayamadık. Hatalarımızdan ders çıkaracağız." ifadesi kullanıldı.

Öz eleştiriyle en kısa zamanda doğru sayısının artırılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakemlerimizden de öz eleştiri yapmalarını bekliyoruz. Evet, futbolcular, takımlarını eksik bırakmamak için çok dikkatli davranmalı ancak hakemler de maçların 11-11 tamamlanmasını öncelikleri yapmalı ve bunun için büyük özen göstermeli. Rakibi yaralayacak, sakatlayacak kasti hareket yapan, hakaret ya da küfür eden oyuncumuz kırmızı kart görürse verdiği karar nedeniyle hakemi takdir ederiz, sonrasında da biz de kulüp olarak gerekeni yaparız. Gençlerbirliği, centilmenlik sıfatını göğsünde gururla taşıyor. Gençlerbirliği'nin canını yakmak, Gençlerbirliği'ne karşı rahat, tereddütsüz düdükler çalmak, cezalar kesmek bu kadar kolay olmamalı."

- Hakem Karaoğlan'a tepki

Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep maçlarında kartların takım aleyhine kolaylıkla çıktığına şahit olunduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Son olarak Gaziantep Gazişehir maçında, topa yakın oyuncuların hareketlerini süzemeyen, pozisyonun devamını okuyamayan hakem Atilla Karaoğlan, maalesef tereddütsüz şekilde kırmızı kartına başvurarak futbolcumuz Ahmet Oğuz’u oyun dışında bıraktı. Bu pozisyonda VAR'a başvurmadan tereddütsüz cezayı kesen Atilla Karaoğlan, futbolcumuz Polamat'a gösterdiği ikinci kırmızı kart için ise neredeyse 8 dakika VAR hakemleriyle pozisyon değerlendirmesi yaptı. Bu pozisyonlar TV'lerdeki hakem programlarında bile daha kısa sürede çözüme kavuşuyor. Gaziantep'te ise bu pozisyon maç devam ederken adeta bir açık oturuma dönüştü. Avrupa'da VAR kararlarında saniyelerden bahsediliyor. Maçın ilk yarısının sonuna eklenen 8 dakika maalesef Atilla Karaoğlan'ın hakemliğinin göstergesi oldu. Futbolcu ve teknik ekibimize sezon başında verilen seminerlerde kuralların anlatılmasının göstermelik olmadığını düşünmek istiyoruz ve uygulanacağı maçları heyecanla bekliyoruz."
Sahada Arda, Berat, Rahmetullah gibi Gençlerbirliği'nin genç futbolcularının görev aldığı vurgulanan açıklamada, "Bu arkadaşlarımız, Gençlerbirliği'nin ülke futboluna kazandırmak üzere olduğu son isimler. Gençlerbirliği kültürünün en önemli özelliği oyuncu yetiştirmek ve ülkeye futbolcu kazandırmaktır. Atilla Karaoğlan kariyerinin ilk Süper Lig maçında merhum onursal başkanımız İlhan Cavcav'ın 'Futbolcu yetiştiriyoruz, teknik adam yetiştiriyoruz, hakem de mi yetiştirelim?' sitemini hatırlattı." denildi.

Açıklamada, "Atilla Karaoğlan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Genç bir hakem, umarız daha çok Süper Lig maçına çıkar. Bizim dileğimiz, Karaoğlan'ın, terfisinin haklılığını performansıyla göstererek Süper Lig hakemi olduğunu en kısa zamanda kanıtlamasıdır." vurgusu yapıldı.

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Gençlerbirliğinde açıklama

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