Gençlerbirliği'nde 2 ayrılık! | Transfer haberleri...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Bekir Yılmaz ve Ahmet İlhan Özek ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon yaşadığımız şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden olan Bekir Yılmaz ve Ahmet İlhan Özek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bekir Yılmaz ve Ahmet İlhan Özek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla 21 maça çıkan 31 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek, 2 gol atarken, 27 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz ise 4 gol kaydetmişti.
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle