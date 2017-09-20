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Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir mesaisi

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

AA
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 Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan çalışma, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra taktik çalışmaya geçti. Dar alanda savunma ve hücum çalışan futbolcular, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

Tedavisine devam edilen Diallo'nun katılmadığı antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Luccas Claro, çalışmalarına fizyoterapist eşliğinde devam etti.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

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