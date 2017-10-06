Gençlerbirliği’de Cavcav'a isyan

Dört büyükler dışında kalan takımlar içinde Süper Lig’de aralıksız olarak en uzun süredir mücadele eden Gençlerbirliği’nde oğul Cavcav yönetiminde işler iyi gitmiyor.

Takım şu anda 4 puanla ligin son sırasında. İlhan Cavcav, sürekli teknik direktör değiştirerek bir çok kez zor durumlardan kurtulmuştu. Şimdi aynı yöntemi oğlu Murat Cavcav da uygulamaya çalışıyor. Geride kalan 7 haftada hemen hoca operasyonuna girişti. Ümit Özat’ı yollayıp Mesut Bakkal’ı getirdi.

Ancak bu operasyonu yaparken kulübün basın sözcüsü olan yönetici Hakan Kaynar’ın bile haberi olmadı. Basın sözcüsü, hocasının değiştiğini Twitter’dan öğrendi.



310 İMZA BULUNURSA SEÇİM VAR

Hem transferde yapılan büyük harcama ve yanlış transferler hem de hoca operasyonu 5 yöneticinin istifasıyla sonuçlandı. asbaşkanlar Şahin Kartal, Arda Çakmak, genel sekreter Sinan Gürsoy, basın sözcüsü Hakan Kaynar ve sayman Hıfzı Kuruşa, yönetimi bıraktı. 5 yönetici şimdi olağanüstü kongre için harekete geçti. Kulübün halihazırda 1550 civarında bir üyesi bulunuyor. İstifacı 5’li üye tam sayısının 5’te 1’i (310 üye) oranında bir imza toplayabilirse Gençberliği olağanüstü kongreye gidecek. Aksi halde Murat Cavcav’a karşı Mayıs 2018’deki kongrede aday çıkarılacak.



TEK ADAMLIK İÇİN DE TECBÜRE LAZIM!

Ancak muhaliflerin büyük bir sıkıntısı var. O da şu: Gençlerbirliği tüzüğüne göre 3 gün önce üye olan bir kişi de seçimde oy kullanabiliyor. Dolayısıyla bugün 1550 civarında olan üye seçim zamanında bir anda 2 binleri geçebilir! Gençlerbirliği’nde Murat Cavcav da babası İlhan Cavcav’ın ‘tek adam’ yöntemlerini kullanarak kulübü yönetmeye çalışıyor. Ancak camianın bu konudaki eleştirisi şu: İlhan Cavcav, tek adam gibi yönetiyordu ancak arkasında 40 yıllık bir birikim vardı. Cavcav, her ne kadar tek adam gibi görünse de çevresindeki akil insanlarla istişare ederdi ve yetişirken de camianın önde gelen birçok isminden büyük tecrübeler kazandı.