Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: 3-3
Süper Lig'in 13. hafta maçında Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Özellikle maçın son bölümleri bol gollü geçen karşılaşma 3-3 eşitlikle son buldu. Yeni Malatyaspor ilk yarıyı 44'te Bifouma'nın golüyle 1-0 önde kapadı. Sio 52'de beraberliği sağladı. Stancu'nun penaltısıyla 2-1 öne geçen kırmızı siyahlılar, Robin Yalçın'ın 85 ve 88'deki golleriyle 3-2 geriye düştü. 90+1'de Berisbek'in golü ise skoru tayin etti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Zorbay Küçük , İbrahim Çağlar Uyarcan , Hakan Yemişken
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir , Erdem Özgenç (Sadio Diallo dk. 66 ), Flavio , Toure , Halil İbrahim Pehlivan , Berat Özdemir (Floyd Ayite dk. 46 ), Baiano , Sessegnon , Candeias (Rahmetullah Berişbek dk. 89 ), Giovanni Sio , Stancu
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Bjarsmyr, Arda Kızıldağ, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Mats Seuntjens, İlker Karakaş, Polomat, Nadir Çiftçi
Yeni Malatyaspor: Farnolle , Chebake , Mustafa Akbaş , Mina , Sakıb Aytaç , Robin Yalçın , Gökhan Töre (Guilherme dk. 71 ), Acquah (Fofana dk. 79 ), Ahmed Ildiz (Murat Yıldırım dk. 62 ), Bifouma , Jahovic
Yedekler: Ufuk Ceylan, Rahman Buğra Çağıran, Erkan Kaş, Yiğithan Güveli, Özer Özdemir, Donald, Chalali, Eren Tozlu
Goller: Bifouma (dk. 44), Robin Yalçın (dk. 85 ve 88) (Yeni Malatyaspor), Giovanni Sio (dk. 52), Stancu (dk. 76 pen.), Rahmetullah Berişbek (dk. 90+1) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Erdem Özgenç, Giovanni Sio (Geçlerbirliği), Murat Yıldırım, Fofana (Yeni Malatyaspor)
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Giovanni Sio sol ayağı ile yaptığı müthiş vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
56. dakikada Candeias’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Farnolle güçlükle kornere çeldi.
61. dakikada Robin Yalçın’ın uzaktan şutunda kaleci Ertaç Özbir sağına gelen topa iyi uzandı.
73. dakikada Floyd Ayite’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğe çarparak oyun alanına döndü.
75. dakikada VAR’dan gelen uyarı ile maçın hakemi Zorbay Küçük, Floyd Ayite’nin şutu sonrası Murat Yıldırım’ın elle müdahalesini tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.
76. dakikada kazanılan penaltıyı Stancu gole çevirdi. 2-1
85. dakikada Murat Yıldırım’ın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Robin Yalçın'ın ağları sarstı. 2-2
88. dakikada Bifouma’nın ceza sahasına gönderdiği topu Gençlerbirliği savunması istediği gibi uzaklaştıramadı. Ceza sahası dışında topla buluşan Robin Yalçın kendisinin 2 takımının 3. golünü attı. 2-3
90+1. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza sahası içinde buluşan Rahmetullah Berişbek, topu ağlara gönderdi. 3-3
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Giovanni Sio’nun pasında ceza sahası dışında buluşan Baiano’nun şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi. Candeias’ın kullandığı kornerde Flavio’nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.
22. dakikada Robin Yalçın’ın ters vuruşunda kaleye yönelen topu Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle kornere çeldi.
23. dakikada Bifouma’nın ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan çektiği şutu Gençlerbirliği kalecisi Eraç Özbir topu oyun alanına çeldi.
44. dakikada Gökhan Tören’nin pasında ceza sahasında buluşan Bifouma sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-1
SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI
Bugün:
20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)
Yarın:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)
1 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor (Kalyon)
16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)
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