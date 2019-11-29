Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: 3-3

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: 3-3
GeriFutbol Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: 3-3
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
29.11.2019 - 19:38, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: 3-3

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: 3-3

Süper Lig'in 13. hafta maçında Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Özellikle maçın son bölümleri bol gollü geçen karşılaşma 3-3 eşitlikle son buldu. Yeni Malatyaspor ilk yarıyı 44'te Bifouma'nın golüyle 1-0 önde kapadı. Sio 52'de beraberliği sağladı. Stancu'nun penaltısıyla 2-1 öne geçen kırmızı siyahlılar, Robin Yalçın'ın 85 ve 88'deki golleriyle 3-2 geriye düştü. 90+1'de Berisbek'in golü ise skoru tayin etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük , İbrahim Çağlar Uyarcan , Hakan Yemişken

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir , Erdem Özgenç (Sadio Diallo dk. 66 ), Flavio , Toure , Halil İbrahim Pehlivan , Berat Özdemir (Floyd Ayite dk. 46 ), Baiano , Sessegnon , Candeias (Rahmetullah Berişbek dk. 89 ), Giovanni Sio , Stancu

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Bjarsmyr, Arda Kızıldağ, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Mats Seuntjens, İlker Karakaş, Polomat, Nadir Çiftçi

Yeni Malatyaspor: Farnolle , Chebake , Mustafa Akbaş , Mina , Sakıb Aytaç , Robin Yalçın , Gökhan Töre (Guilherme dk. 71 ), Acquah (Fofana dk. 79 ), Ahmed Ildiz (Murat Yıldırım dk. 62 ), Bifouma , Jahovic

Yedekler: Ufuk Ceylan, Rahman Buğra Çağıran, Erkan Kaş, Yiğithan Güveli, Özer Özdemir, Donald, Chalali, Eren Tozlu

Goller: Bifouma (dk. 44), Robin Yalçın (dk. 85 ve 88) (Yeni Malatyaspor), Giovanni Sio (dk. 52), Stancu (dk. 76 pen.), Rahmetullah Berişbek (dk. 90+1) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Erdem Özgenç, Giovanni Sio (Geçlerbirliği), Murat Yıldırım, Fofana (Yeni Malatyaspor)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Giovanni Sio sol ayağı ile yaptığı müthiş vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

56. dakikada Candeias’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Farnolle güçlükle kornere çeldi.

61. dakikada Robin Yalçın’ın uzaktan şutunda kaleci Ertaç Özbir sağına gelen topa iyi uzandı.

73. dakikada Floyd Ayite’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğe çarparak oyun alanına döndü.

75. dakikada VAR’dan gelen uyarı ile maçın hakemi Zorbay Küçük, Floyd Ayite’nin şutu sonrası Murat Yıldırım’ın elle müdahalesini tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada kazanılan penaltıyı Stancu gole çevirdi. 2-1

85. dakikada Murat Yıldırım’ın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Robin Yalçın'ın ağları sarstı. 2-2

88. dakikada Bifouma’nın ceza sahasına gönderdiği topu Gençlerbirliği savunması istediği gibi uzaklaştıramadı. Ceza sahası dışında topla buluşan Robin Yalçın kendisinin 2 takımının 3. golünü attı. 2-3

90+1. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza sahası içinde buluşan Rahmetullah Berişbek, topu ağlara gönderdi. 3-3

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Giovanni Sio’nun pasında ceza sahası dışında buluşan Baiano’nun şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi. Candeias’ın kullandığı kornerde Flavio’nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.

22. dakikada Robin Yalçın’ın ters vuruşunda kaleye yönelen topu Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle kornere çeldi.

23. dakikada Bifouma’nın ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan çektiği şutu Gençlerbirliği kalecisi Eraç Özbir topu oyun alanına çeldi.

44. dakikada Gökhan Tören’nin pasında ceza sahasında buluşan Bifouma sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-1

SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI

Bugün:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)

Yarın:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor (Kalyon)
16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle