Gençlerbirliği yarın Bursaspor deplasmanına çıkıyor! Deplasmanda galibiyet...

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek.
Başkent ekibinde kart cezalısı Jailton ile tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Halil İbrahim Pehlivan, Dialo Guidileye ve Luccas Claro, Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sezonun 3. haftasının ardından yollarını ayırdığı teknik direktör Ümit Özat'ı 10 hafta sonra yeniden göreve getiren Gençlerbirliği, genç teknik adam yönetiminde 13. haftada Osmanlıspor'a 2-0 yenilirken, 14. haftada Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.
Ligin 15. haftasında Antalyaspor (1-1) ve geçen hafta Kasımpaşa (0-0) ile berabere kalan kırmızı-siyahlıların ilk yarının son maçı öncesinde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 13 puanı bulunuyor.
Dış sahada galibiyeti olmayan ve başkente deplasmandan sadece 2 puan getirebilen 17. sıradaki başkent ekibi, 16 maçta kalesinde 31 gol görürken, 19 kez rakip fileleri havalandırdı.