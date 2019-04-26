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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.04.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'i garantileyebilir! İşte ihtimaller...

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Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'i garantileyebilir! İşte ihtimaller...

Son 4 haftaya girilen Spor Toto 1. Lig'de lider Gençlerbirliği ile takipçisi Abalı Denizlispor'un 31. hafta müsabakalarının ardından Süper Lig'e çıkmayı garantileme ihtimali bulunuyor.

Normal sezonun sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, bu 2 ekibi takip edecek 4 takımın play-off oynayacağı 1. Lig'de son 3 sırayı alan takım ise TFF 2. Lig'e düşecek. Son 4 haftaya 64 puanla en yakın takipçisi Abalı Denizlispor'un 2, Hatayspor'un ise 9 puan önünde giren Gençlerbirliği, Süper Lig için avantajlı durumda.

31. haftada ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, bu maçı kazanıp, 3. durumdaki Hatayspor'un puan kaybetmesi halinde geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönecek. Osmanlıspor ve Hatayspor'un alacağı sonuçlara göre Gençlerbirliği'ne Süper Lig için 1 puan bile yetebilecek.

- Abalı Denizlispor da avantajlı

Son 4 haftaya Hatayspor'un 7 puan önünde giren Abalı Denizlispor da kalan maçlarda en az 6 puan aldığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig vizesi alacak.

Yeşil-siyahlı ekip bu hafta konuk edeceği Balıkesirspor Baltok'u mağlup edip, Hatayspor'un yenilmesi ve Osmanlıspor'un yenilmesi veya berabere kalması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Daha önce 19 sezon Süper Lig'de yer alan yeşil-siyahlı ekip, en son 2009-2010'da Süper Lig'deydi.

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- Play-off mücadelesi

55 puanlı Hatayspor, 54 puana sahip Osmanlıspor, 52 puana ulaşan Gazişehir Gaziantep ile 50 puana sahip Ümraniyespor son 4 haftaya play-off potasında girdi.

Ancak bu takımları takip eden Adana Demirspor (49), Altınordu (48) ve Boluspor (46) da son haftalarda ilk 6'ya kalma mücadelesinde yer alıyor.

- Küme düşme hattı

Kardemir Karabükspor'un ligden düşmesinin daha önce kesinleştiği ligde 23 puanlı Birevim Elazığspor ile 25 puana sahip Afjet Afyonspor, lige tutunma mücadelesinde son 4 haftaya dezavantajlı girdi.

Ligde bu hafta alınacak sonuçlara göre Birevim Elazığspor'un lige veda etme ihtimali var.

Düşme hattının üzerinde 29 puanlı Giresunspor, 32 puana sahip Eskişehirspor, 34 puanlı Adanaspor ve 36 puanı bulunan İstanbulspor bulunuyor.

Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Ligi garantileyebilir İşte ihtimaller...

- Ligde 31. hafta programı şöyle:

Yarın:
14.00 Gazişehir Gaziantep-Giresunspor
14.00 Hatayspor-Adanaspor
19.30 Altınordu-Altay

28 Nisan Pazar:
14.00 İstanbulspor-Birevim Elazığspor
16.30 Osmanlıspor-Ümraniyespor
16.30 Adana Demirspor-Boluspor
19.30 Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok
19.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği

29 Nisan Pazartesi:
19.00 Eskişehirspor-Afjet Afyonspor 

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