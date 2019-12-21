Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Eryaman Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yükselişe geçen Gençlerbirliği, son maçında başkentte Göztepe'yi 3-1 yenmişti.
Haftaya 17 puanla 12. sırada giren başkent ekibinde sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz, bu maçta forma giyemeyecek.
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