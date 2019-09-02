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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.09.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği puanla tanışamadı

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Gençlerbirliği puanla tanışamadı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maç arasına puansız girdi.

Bir sezon aradan sonra Süper Lig'e dönen başkent ekibi, ilk üç maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sezona teknik direktör Mustafa Kaplan ve büyük ölçüde yenilenmiş kadrosuyla giren kırmızı-siyahlı ekip, ilk hafta sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Gençlerbirliği, Flavio'nun kırmızı kart görmesiyle ilk yarı bitmeden 10 kişi kalırken, konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İkinci hafta ligin bir diğer yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'e konuk olan başkent temsilcisi, bu kez ilk devreyi 9 kişi tamamladı. Kırmızı kart gören Ahmet Oğuz ve Polomat oyun dışında kaldı. Başkent ekibi, 9 kişi tamamladığı karşılaşmayı 4-1 kaybetti.

Gençlerbirliği, ligin 3. haftasında ilk iki maçını kaybeden Medipol Başakşehir ile dün Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Yeni transferi Sio'nun 36. dakikada attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakalayan kırmızı-siyahlılar, son bölüme önde girmesine rağmen skoru koruyamadı.

83. dakikada Demba Ba'nın penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakalayan Medipol Başakşehir, 90. dakikada Visca ile durumu 2-1 yaptı. Böylece Medipol Başakşehir ilk galibiyetini alırken, Gençlerbirliği 3. maçında da puanla tanışamadı.

Başkent temsilcisi 3 maçta 2 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Geride kalan 3 haftada puan alamayan tek takım olan Gençlerbirliği, milli maç arasına son sırada girdi.

Gençlerbirliği futbolcusu Nadir Çiftçi'yi izliyoruz...

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