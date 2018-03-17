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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Gençlerbirliği puanı son anda kurtardı! Akhisar kahroldu...
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Futbol
DHA
17.03.2018 - 15:40, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği puanı son anda kurtardı! Akhisar kahroldu...

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Gençlerbirliği puanı son anda kurtardı! Akhisar kahroldu...

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 26'ncı hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Karşılaşma her iki yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.

STAT: 19 Mayıs Ankara
HAKEMLER: Mete Kalkavan xx, İ.Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx,
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopff xxxx, Ahmet x, Uğur x, Palitsevich xx, Scekic xx, Luccas x,(Dk 32 Manu) xx, Alper xx, Khalili x,(Dk 62 Serdar) ?, Skuletic xx, Aydın x,(Dk 68 Deniz) x, Sessegnon x,
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac xxx, Eray xx, Muğdat xxx, Soner xxx,(Dk 84 Aykut) x, Almeida xxx, Ömer xx, Sissoko xx, Seleznov xx, Mustafa xx, (Dk 42 Dany) xx,Larsson xx,(Dk 78 Olcan) x, Caner xx,
SARI KARTLAR: Luccas, Palitsevich, (Gençlerbirliği) Eray, (Akhisarspor)
GOLLER: Dk 42 Seleznov, (Akhisarspor) 90+1. Dk Skuletich (Gençlerbirliği)

6.Dakikada Soner'in kullandığı köşe vuruşunda Mustafa'nın kafa şutu kaleci Hopff'ta kaldı.
19. Dakikada Aydın'ın pasıyla buluşan Skuletic'in yaklaşık 35 metreden çektiği şut kale direğinin üstünden auta çıktı.
21. Dakikada Sessegnon'un sağ taraftan yaptığı ortaya yükselen Skuletıc'in kafası direğe çarparak auta çıktı.
43. Dakikada Soner Aydoğdu orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girmeden topu Seleznov'a aktardı. Topu önüne alan Seleznov'un vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
45+1. Dakikada savunmada hata yapan Ahmet Oğuz topu Muğdat'a verdi. Muğdat'ın ortasında son anda araya Skuletic araya girerek topu uzaklaştırdı.
48. Dakikada Sessegnon'un kullandığı köşe vuruşunda, Palitsevıch'in kafa vuruşu direkten döndü. Top Alper'in önünde kaldı, ancak savunma son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

UZATMALARDA GELEN SEVİNÇ
59. Dakikada orta sahadan Sessegnon'un ortasında Skuletic'in kafa vuruşu kaleci Lukac'ta kaldı.
74. Dakikada savunmadan seken topta Serdar, topu kale yerine kaleciye nişanladı.
76. Dakikada Uğur'un ortasında Skuletic'in şutu savunmadan kornere çıktı.
83. Dakikada Hopff kalesinde devleşti. Almeida çalımlarla ceza sahasına girdi. Çektiği şut kaleci Hopff'a çarparak direkten döndü. Dönen topa tekrar Almeida vurdu, Hopff ikinci defa topu çeldi.
88. Dakikada sağ taraftan gelen ortada Manu, topu kale yerine üsten auta gönderdi.
90. Dakikada Almeıda'nın pasıyla buluşan Selenzov'un şutunda kaleci Hopff son anda topu kornere çeldi.
90+1. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Skuletich topu filelere gönderdi. 1-1.

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