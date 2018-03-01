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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Gençlerbirliği, Özat ile yenilmiyor!
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Sıradaki Haber:Trabzonspor-Beşiktaş maçı Halis Özkahya'nın

Futbol
aa-spor
01.03.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Özat ile yenilmiyor!

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda berabere kalan Gençlerbirliği, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Başkent kulübünde bu sezon ikinci kez göreve gelen Ümit Özat yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de 10 maçtır yenilgi yüzü görmedi. 

Sezonun 13. haftasında Osmanlıspor karşısında son yenilgisini alan Gençlerbirliği, daha sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı, Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Göztepe'yi mağlup etti.
Özat'ın ikinci döneminde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucu 18 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, 24. haftaya 26 puanla 13. basamakta giriyor.

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SESSEGNON ETKİSİ

Murat Cavcav başkanlığındaki kırmızı-siyahlı kulüp, ara transfer döneminde kadroyu 4 transferle güçlendirdi.

Sezon başında transfer olduğu Antalyaspor'dan Aydın Karabulut'u yeniden kadrosuna katan, Bursaspor'dan Azerbaycan Milli Takımı oyuncusu Deniz Yılmaz'ı alan başkent ekibi, Fransa takımlarından Montpellier'den Staphane Sessegnon ve Saint-Etienne'den Florentin Pogba'yı renklerine bağladı.
Yeni transferlerden Sessegnon, geldikten 72 saat sonra giydiği kırmızı-siyahlı forma ile ligdeki bütün karşılaşmalarda 90'ar dakika görev yaptı.

Gençlerbirliği'nin 19. haftada sahasında oynadığı Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde yer alarak başkentlilere "merhaba" diyen 33 yaşındaki Beninli futbolcu, 46. dakikada ligdeki ilk golünü de kaydetti.
Fenerbahçe, Trabzonspor, Göztepe ve Medipol Başakşehir maçlarında da ilk 11'de görev alan Sessegnon, 450 dakika sahada kaldı, takımı organize etme özelliğiyle ön plana çıktı.

Gençlerbirliği'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Aydın Karabulut 255, Deniz Yılmaz 158, Florentin Pogba ise sadece 45 dakika sahada kaldı.

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