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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.05.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği kupayı İlhan Cavcav'ın kabrine götürdü

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Gençlerbirliği kupayı İlhan Cavcav'ın kabrine götürdü

Spor Toto 1'inci Lig'in ilk iki sırada bitirmeyi garantileyerek Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, dün oynanan Adana Demirspor maçının ardından kupasını aldı. Kırmızı-Siyahlılar kupayı Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın kabrine götürdü.

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki törene, Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav, oğulları Murat Cavcav, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği Spor Kulübü eski Başkanı Hasan Şengel, Gençlerbirliği Spor Kulübü futbolcuları ve taraftarlar katıldı. 

Okunan duaların ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav sezon boyunca herkesten farklı duygular yaşadığını belirterek, "Acısıyla tatlısıyla uzun bir sezon yaşadık. Herkes başka ben başka yaşadım bu dönemi. Kolay olmadı ama takım halinde birlik ve beraberlik içerisinde tekrar layık olduğumuz Süper Lig'e çıkmayı Allah bize nasip etti. Bu konuda emeği geçen tüm oyuncu grubuma, teknik heyetime, teknik direktörüme, yardımcılarına tüm çalışanlarıma, yönetici arkadaşlarıma, bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, tüm camiamıza ve burada bizimle birlikte ellerini gökyüzüne açıp dua eden tüm arkadaşlara teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum. İnşallah önümüzdeki sezon iyi bir takım kuracağız, bunun hazırlıklarına başladık. Aynı yerlere düşmek istemiyoruz, en büyük arzumuz bu. Bir de tabi ki babam kupayı buraya huzuruna getirmek için söz vermiştim. Kupayı buraya getirdiğim için huzur içindeyim. Ayrıca bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkemizin bayramını da kutluyorum" ifadelerini kullandı.  

SELÇUK ŞAHİN: "VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"
Bir sene boyunca emek verip mücadele ettiklerini ve başkanın kabrine kupayı getirdiklerini belirten Selçuk Şahin, "Biz geçen sene küme düştükten sonra maalesef kötü günler yaşamıştık. Ondan sonra buraya gelip başkanımıza tekrar Süper Lig'e çıkma sözü vermiştik. Çok şükür 1 sene boyunca emek verdik, uğraştık, mücadele ettik sonuçta da kupayı aldık. Bugün de sözümüzü yerine getirme adına başkanımızın kabrini ziyaret ettik. Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım geçen seneki gibi kötü günler yaşamayız. Geçen sene camia olarak hak etmediğimiz bir seneydi. Bu sene tekrar bir diriliş gösterdik ve Süper Lig'e çıktık. Umarım tekrar Süper Lig'in kalıcı güçlü ekiplerinden bir tanesi oluruz. Bunun adına da biz oyuncu grubu olarak elimizden gelen her şeyi yapacağımıza tekrar  burada başkanımızın kabrinde söz veriyoruz. Umarım seneye de çok başarılı bir sezon geçiririz" diye konuştu. 

AHMET OĞUZ: "KUPAYI BAŞKANIMIZA GETİRMEK BOYNUMUN BORCUYDU"
İlhan Cavcav başkanlığında altyapıdan yetişen Ahmet Oğuz, geçen sene küme düşmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Bu sene de lige çıkmanın sevincini yaşıyoruz. Biz düştüğümüz zaman sezon başında buraya gelip Süper Lig'e çıkacağımıza dair söz vermiştik. O sözümüzü gerçekleştirdik ve kupayı başkanımızın kabrine getirdik. Bu benim için çok önemliydi çünkü boynumun borcu gibi biliyordum. Buranın alt yapısından yetişen bir oyuncuyum. Geçen sene düştüğümüz için ben bunu üzerime çok alındım. Bu sene de şampiyonluğu yaşadım, bunun sevincini yaşıyorum. İnşallah seneye de ligde kalıcı olmak istiyoruz öncelikle ve sonra Avrupa iddiası olan bir Gençlerbirliği'ni izletmek istiyoruz. Bunun için de çok çalışacağız ve başkanımızın kabri huzurunda söz veriyorum, elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

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