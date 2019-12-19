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GeriFutbol Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'dan Barcelona'ya ziyaret
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Futbol
AA
19.12.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'dan Barcelona'ya ziyaret

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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'dan Barcelona'ya ziyaret

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav, Barcelona Kulübü yetkilileriyle görüştü.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Murat Cavcav, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona-Real Madrid maçını izledi.

Cavcav, Camp Nou Stadı'nda oynanan "El Clasico" öncesi Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ve yöneticilerle bir araya geldi. Murat Cavcav, Katalan ekibinin efsane ismi Abidal'e kırmızı-siyah çubuklu forma hediye etti.

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