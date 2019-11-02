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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.11.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Konya'da puanı 90+4'te aldı!

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Gençlerbirliği, Konya'da puanı 90+4'te aldı!

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor, evinde Gençlerbirliği karşısında 90+4'te yediği gole engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar (İlk yarı)

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

21. dakikada Konyaspor atağında Gençlerbirliği savunmasından dönün topu önünde bulan Milosevic'in şutunda, meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

31. dakikada Milosevic'in pasında ceza yayında topla buluşan Shengelia'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

37. dakikada ev sahibi ekip, kaleci Ertaç Özbir'in büyük hatasıyla öne geçti. Polomat'ın geri pasında kaleci Ertaç, kaleye hareketlenen Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'den sıyrılmak isterken topu ayağından fazla açtı. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Skubic, topu ceza alanı önündeki Miya'ya gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

53. dakikada Stancu'nun ceza sahası içerisinden vuruşunda, top direkten döndü.

75. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan pasına hareketlenen Nadir Çiftçi'nin çaprazdan kaleye vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere tokatladı.

78. dakikada Milosevic'in ceza sahası içerisinden şutunda, top üst direkten auta çıktı.

90 4. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Kullanılan kornerde ceza sahasında topa yükselen Ramos'un kafa vuruşu sonrası topu önünde bulan Yasin Pehlivan, röveşatayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkara

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic (Dk. 49 Volkan Fındıklı), Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Bajic), Milosevic, Shengelia (Dk. 90 1 Diagne), Miya

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Toure, Ramos, Polomat, Ayite (Dk. 83 Yasin Pehlivan), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 68 Nadir Çiftçi), Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

Goller: Dk. 37 Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90 4 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 41 Polomat, Dk. 85 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 87 Bajic (İttifak Holding Konyaspor)

Gençlerbirliği, Konyada puanı 90+4te aldı

Gençlerbirliği'nde bu maç öncesinde teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu getirilmişti...

Gençlerbirliği'nde Hamzaoğlu dönemi başladıGençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Murat Cavcav, basın sorumlusu Musa Samur ve Hamza Hamzaoğlu katıldı.
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Gençlerbirliği, Konyada puanı 90+4te aldı

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