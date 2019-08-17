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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.08.2019 - 23:36, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği ile anlaşan Yıldırım Mert Çetin kimdir, kaç yaşında?

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Gençlerbirliği ile anlaşan Yıldırım Mert Çetin kimdir, kaç yaşında?

Gençlerbirliği ile anlaşmaya varan Yıldırım Mert Çetin'in spor hayatı, transfer haberi ile beraber merak konusu oldu. Roma, ismi Fenerbahçe ile anılan Yıldırım Mert Çetin için Gençlerbirliği'ne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Peki, Gençlerbirliği'nin transferi Yıldırım Mert Çetin kimdir, kaç yaşındadır?

Defans pozisyonunda görev yapan ve Gençlerbirliği'nde forma giyen Türk futbolcu. Yıldırım Mert Çetin, 1 Ocak 1997 tarihinde dünyaya geldi. Futbola 11 yaşında Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2016 yılında profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayıp bir sezon Gençlerbirliği'nin pilot takımı Hacettepe'de forma giydi. 2017–2018 sezonu başında Ümit Özat tarafından tecrübe kazanması için Gençlerbirliği a takımına alındı. Süper Lig'deki ilk maçına 19 Kasım 2017 tarihinde Kayserispor'a karşı oynanan karşılaşmada ilk on bir başlayarak çıktı.

Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki Yıldırım Mert Çetin, 1 gol atma başarısı göstermişti.

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