Konuk Göztepe’de kart cezalıları Alpaslan ve Soner forma giyemeyecek. Tedavisi süren orta saha Poko da Gençlerbirliği’ne karşı görev alamayacak. Ankaragücü maçında sakatlanan kaleci Beto ve sol kanat Halil’in ise durumları maç saatinde netlik kazanacak.

Son 3 deplasman maçında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü’nü yenerek 9 puan toplayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut, serinin süreceğini söyledi. Devre arasına kadar maksimum puan toplamak istediklerini belirten genç teknik adam, "Ligde kolay maç yok. Biz yine en iyi mücadelemizi ortaya koyacağız. Önemli eksiklerimiz var ancak kime forma verirsek layıkıyla görevini yerine getirecektir. Hedefimiz her zamanki gibi 3 puanı alıp dönmek. Bunu yapacak kaliteye ve güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

Göztepe’nin muhtemel 11’i: Göktuğ (Beto) - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Castro, Mossoro, Napoleoni, Yasin (Halil), Serdar, Jerome.

Gençlerbirliği Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’de geçen hafta MKE Ankaragücü’nü deplasmanda 3-1 mağlup edip yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Göztepe, yarın yine Eryaman Stadı’nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Saat 17.00’de başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır görev alacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Göztepe'yi konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Gençlerbirliği, lig tarihinde rakibini iç sahada üst üste üç kez mağlup edemedi. Gençlerbirliği ile oynadığı son dört Süper Lig maçının ikisini kaybeden Göztepe, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 15 karşılaşmada almıştı.

Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra evinde oynadığı iki maçta dört puan toplayan Gençlerbirliği, sezonun ilk beş iç saha karşılaşmasında iki puanda kalmıştı. Süper Lig'de oynadığı son üç deplasman karşılaşmasını kazanan Göztepe, Kasım 1966'dan bu yana dış sahada dört maçlık galibiyet serisi yakalayamıyor.

Göztepe bu sezon akan oyunda sadece yedi gol yedi ve bu alanda Alanyaspor ile birlikte ligin en düşük sayısına sahip iki ekibinden biri. Bu sezon Süper Lig'de henüz kafayla gol atamayan iki takımdan biri Gençlerbirliği. Süper Lig'in ilk 14 haftasında ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Göztepe. İzmir ekibi, ligde oynadığı son üç maçta da rakiplerini birer kez uzaktan avlamayı başardı. Gençlerbirliği forveti Bogdan Stancu, Süper Lig'de çıktığı son dört maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Geçen hafta Ankaragücü filelerine iki gol gönderen Göztepe oyuncusu Serdar Gürler, Aralık 2017'den bu yana iki Süper Lig maçında üst üste gol atmadı. Bu sezon Süper Lig'de Mustapha Yatabare'nin ardından en fazla hava topu kazanan oyuncu Cameron Jerome.