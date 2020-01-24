Gençlerbirliği'nde kart cezalısı Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ, Gaziantep FK'ye karşı görev yapamayacak. Çaykur Rizespor maçında sağ kasık bölgesindeki yırtık nedeniyle forma giyemeyen Stancu, ağrılarının devam etmesi nedeniyle Gaziantep FK karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacak. Bugüne kadar Gaziantep FK ile oynadığı dört resmi maçın üçünü kazanan Gençlerbirliği, tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında aldı. Gaziantep FK, sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada bu sezon Süper Lig'deki en farklı galibiyetini aldı.

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında mağlubiyet almayan ve 10 gol kaydeden Gençlerbirliği, daha önceki beş karşılaşmada galip gelememiş ve fileleri sadece iki kez havalandırabilmişti. Gaziantep FK, Süper Lig'de oynadığı son dört dış saha maçında mağlup olmadı. Gençlerbirliği, bu sezon Süper Lig'de en az kafa golü atan iki takımdan biri konumunda. Gaziantep FK ise deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünde kafa golü yedi.

Gençlerbirliği Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Gençlerbirliği-Gaziantep FK karşılaşmamasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler...

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sefa Yılmaz, Sio.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Chibsah, Jefferson, Güray Vural, Kenan Özer, Kayode.

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Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, 19. haftanın açılış maçında gol ararken siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Gençlerbirliği. Gaziantep FK ise Rizespor'dan sonra skor dezavantajına yakalandığı karşılaşmalardan en az puan çıkaran ekip. Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en az maçta kalesini gole kapatan üç takımdan ikisi Gençlerbirliği ve Gaziantep FK. Bogdan Stancu, Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son yedi golün beşine doğrudan katkı verdi.

Gaziantep FK'nın Süper Lig'de kaydettiği son 10 golün dokuzuna doğrudan katkı sağlayan Olarenwaju Kayode, takımının ligin ilk yarısında Gençlerbirliği'ni mağlup ettiği karşılaşmada iki kez gol sevinci yaşadı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Süper Lig kariyerinde puan kaybetmeden en fazla karşılaştığı ve filelerini en fazla havalandırdığı rakibi Gençlerbirliği.





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