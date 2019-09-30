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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
30.09.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği galibiyete hasret

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Gençlerbirliği galibiyete hasret

Süper Lig'e bir sezon sonra yeniden yükselen Gençlerbirliği, ilk 6 haftada sahadan galibiyetle ayrılamadı. Başkent derbisinde MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen kırmızı-siyahlılar, 2 puanla son sırada yer alıyor.

Süper Lig'e bir sezon aranın ardından yeniden yükselen başkent temsilcisi, ilk 6 haftada sahadan üç puanla ayrılamadı.

Sezona teknik direktör Mustafa Kaplan ve yenilenmiş kadrosuyla giren kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar istenilen sonuçları alamadı.

Başkent ekibi, ilk 3 haftada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Gençlerbirliği, 10 kişi tamamladığı Çaykur Rizespor maçını 1-0, 9 kişi kaldığı Gazişehir Gaziantep karşılaşmasını ise 4-1 kaybetti.

Ligin 3. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Gençlerbirliği, son bölüme 1-0 önde girmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayarak rakibine 2-1 yenildi.

Başkent derbisinde kazanan Ankaragücü oldu
Başkent derbisinde kazanan Ankaragücü oldu

4. haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan ve zorlu deplasmanda oynanan oyun ile alınan puanla morallenen başkent ekibi, daha sonra lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlılar, ardından 7 yıl aradan sonra oynanan başkent derbisine 3 puan hedefiyle çıktı.

Derbide ilk yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak hedeflediği ilk galibiyetine yine ulaşamadı.
Ligde İstikbal Mobilya Kayserispor ile galibiyeti bulunmayan iki takımdan biri olan Gençlerbirliği, 2 puanla son sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği, 6 haftada 6 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Başkent ekibi, Beşiktaş ile en fazla gol yiyen iki takımdan biri konumunda bulunuyor.

 

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