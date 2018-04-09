Gençlerbirliği - Galatasaray maçına uzman iddaa görüşleri!
Spor yazarımız Uğur Meleke, Nesine.com editörlerinden Çağdaş Sevinç ve Senih Yurga, Süper Lig'de günün maçına iddaa tahmininde bulundu.
- Uğur Meleke'nin görüşü
Gençlerbirliği uzunca bir aranın ardından tekrar düşme hattında. Bence devre arası Pogba transferi sonrası savunma göbeği istikrarsızlığı ayarları karıştırdı. Politevich dönüyor, Galatasaray’a karşı yine beşli savunma başlayacaklarını düşünüyorum.
Galatasaray’sa Trabzon karşısında sezonun belki de en iyi futbolunu oynadı. Özellikle Mariano ve Nagatomo katkısı zirve yaptı. Bence G.Birliği’ne karşı tek handikapları merkezdeki çarpışma olabilir. Ama Galatasaray’ın vitesi şu an kazanmalarına yeter gibi.
- Çağdaş Sevinç'in görüşü
Gençlerbirliği 27 puana sahip. Kümede kalma mücadelesi veriyorlar. Fakat son dönemde ciddi bir düşüş yaşıyorlar. Bu sahadaki son 2 maçta Alanyaspor'a kaybedip, Akhisar'la berabere kaldılar. Geçen hafta ise Malatyaspor deplasmanında 4-1 mağlup oldular.
Galatasaray, Fenerbahçe beraberliği dışında son haftalarda kayıp yaşamadı. Gençlerbirliği'ni yenerler.
- Senih Yurga'nın görüşü
Gençlerbirliği üst üste gelen puan kayıplarıyla ateş hattında kaldı. Son 4 haftada sadece 1 puan alabildiler. Bu maç onlar adına çok önemli ama rakipleri Galatasaray da istim üzerinde.
Bu mücadelede Trabzonspor karşısında cezası sebebiyle forma giyemeyen Fernando dönüyor.
Zor bir maç, iki takımın da fire lüksü yok. Ancak form grafiği ve kalitesiyle Galatasaray galibiyete yakın.
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