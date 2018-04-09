Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

İki takım Süper Lig'de 93 kez karşılaştı. Galatasaray bu maçların 52'sinden galip ayrılmayı başardı. Gençlerbirliği ligde Galataray'ı dokuz maçtır yenemiyor. Ankara ekibinin Galatasaray karşısındaki son galibiyeti Mart 2013'te gelmişti. O maçta Galatasaray'ın başında Fatih Terim yer alıyordu. Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında yedi maçtır yenilmiyor. Sarı kırmızılılar en son Mayıs 2010'da bu deplasmandan yenik ayrılmıştı. Gençlerbirliği evinde oynadığı son yedi lig maçının sadece birini kaybetti ve bu maçların dördünde gol yemedi. Gençlerbirliği ligde beş maçtır galip gelemiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'İ:

Hopf, Zeki, Lucas, Palitsevich, Alper, Jailton, Pogba, Sessegnon, Issah, Manu, Deniz

GALATASARAY'IN İLK 11'İ:

Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Gençlerbirliği Galatasaray maçı bu akşam Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bundan önceki dokuz maçta yenilgi yüzü görmemişlerdi. Galatasaray ise ligde beş maçtır yenilmiyor ve bu süreçte sadece iki gol yedi. Buna karşın sarı kırmızılılar ligdeki son dokuz deplasman maçında sadece iki kez kazanabildi. Galatasaray bu sezon maçlarında en fazla gol olan takım. Bu maçta bu sezon ligde rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan takım ile en az buluşan takım karşı karşıya gelecek. Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri Galatasaray. Gençlerbirliği bu sezon ligde en fazla faul yapan takım. Galatasaray'ın ligde kalesinde gördüğü son dokuz golün sekizi ve son altı golün tamamı duran toplardan geldi. Galatasaray bu sezon ligde iç sahada öne geçtiği 13 maçın tamamını kazandı.

Deplasmanda öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden ikinci takım olan Gençlerbirliği ise geriye düştüğü hiçbir maçta galip gelemedi. Galatasaray'ın ligde attığı son altı golün dördünün asistleri beklerinden geldi: Mariano & Nagatomo. Galatasaray bu sezon ligde Beşiktaş ile birlikte savunma oyuncularından en fazla gol katkısı alan iki takımdan biri. Bafetimbi Gomis bu sezon ligin en golcü oyuncusu. Galatasaray'ın ligde attığı son 22 golün 12'si Gomis'ten geldi. Gomis, aynı zamanda ligin ikinci yarısında da en golcü isim. Gomis, ligin ikinci yarısında beş takımdan daha fazla gol atarken, üç takım da Gomis ile aynı sayıda gole ulaşabildi.

Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Donk "dalya" peşinde

Gençlerbirliği maçında süre almaları halinde Yasin 200'üncü, Donk ise 100'üncü Süper Lig karşılamasına çıkacak - Süper Lig'de 8. sezonunu geçiren Yasin, 4 farklı takımda çıktığı 199 maçta 40 gole imza attı - Sarı-kırmızılı ekipte yeniden forma şansı bulan Donk, Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla 99 maçı geride bırakıp 11 gol kaydetti





Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da iki oyuncu "dalya" yapma hedefinde. Teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçında tercihleri arasına girmeleri durumunda, sarı-kırmızılı oyunculardan Yasin Öztekin 200'üncü, Ryan Donk ise 100'üncü Süper Lig karşılaşmasına çıkacak. İkinci dalyasına hazırlanan Yasin Öztekin, 2010-2011 sezonunda başladığı Süper Lig kariyerinde 199 müsabakayı geride bıraktı. Kariyerinde Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray formalarıyla 199 Süper Lig maçına çıkan Yasin, rakip ağları 40 kez havalandırmayı başardı.



Galatasaray'da 95 maç oynadı



Yasin Öztekin, 4. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 95 Süper Lig maçına çıktı. Kayseri Erciyesspor'dan 2014-2015 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Yasin, ilk sezonunda 20, 2015-2016'da 30, 2016-2017'de 28, bu sezon ise 17 Süper Lig müsabakası oynadı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Galatasaray formasıyla mücadele ettiği 95 maçta 23 kez rakip fileleri havalandırdı.

Donk, 100'ler kulübüne girecek



Hollandalı futbolcu Ryan Donk, Gençlerbirliği müsabakasında süre alması durumunda Süper Lig'de "dalya" yapacak ve 100'ler kulübüne girecek. Süper Lig kariyerine 2013-2014 sezonu başında Kasımpaşa'da başlayan Donk, burada 2,5 sezon forma giydikten sonra, 2015-2016 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer oldu. Kasımpaşa formasıyla 75 Süper Lig maçına çıkan Donk, Galatasaray kadrosunda da 24 kez bu kulvarda mücadele etti. Donk, geride kalan 99 Süper Lig müsabakasında 11 gol kaydetti.



Galatasaray performansı inişli çıkışlı



Ryan Donk, Galatasaray kariyerinde inişli çıkışlı bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekibe transferi sonrası 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 14 maçta süre alan Hollandalı futbolcu, 2016-2017 sezonunda ise İspanya'nın Real Betis ekibine kiralandı. Bu sezonun başından itibaren kadroda bulunmasına karşın sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şans bulan Donk, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in gelmesiyle birlikte çıkışa geçti. Terim'in gözüne girmeyi başaran ve performansıyla alkış alan Donk, ikinci yarıda oynanan 10 lig maçının tamamında süre almayı başardı.

Galatasaray ile Gençlerbirliği 94. randevuda

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında sarı-kırmızılıların galibiyetlerde 51-22, atılan gollerde de 161-100 üstünlüğü bulunuyor - Gençlerbirliği, Galatasaray'ı son 9 karşılaşmada yenemedi - Başkentteki 46 maçta Galatasaray 20, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı





Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde bu akşam 94. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 93 maçta sarı-kırmızılılar 51, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 161 golüne, Gençlerbirliği 100 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 5-1 kazandı.



Gençlerbirliği 9 maçtır kazanamıyor



Gençlerbirliği, 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın ardından Galatasaray ile yaptığı 9 müsabakada da galibiyete ulaşamadı. Taraflar arasında bu süre içinde yapılan lig maçlarından 6'sını kazanan Galatasaray, 3 kez berabere kaldı, rakibine mağlup olmadı.



Ankara'daki maçlar



Galatasaray ile Gençlerbirliği takımları arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 5 farkla üstünlüğü bulunuyor. Başkentteki 46 lig maçında Galatasaray 20, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 68 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 57 golle karşılık verdi. Geçen sezon Ankara'daki müsabakada Galatasaray 1-0 galip geldi. Öte yandan Gençlerbirliği, evinde Galatasaray'ı 7 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında Ankara'daki son galibiyetini 16 Mayıs 2010 tarihinde alan başkent temsilcisi, daha sonraki 7 müsabakadan 3'ünü kaybetti, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına 3 puan hediye edemedi.



En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon 5-1 galip gelirken, Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.